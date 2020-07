Sanat ögrenmenin sınırı yok!

İstanbul Modern, bu yaz çocuklara yönelik çevrimiçi yaz sanat okulu düzenliyor. Çocuklar, yaz sanat okuluna Türkiye'nin her yerinden çevrimiçi katılarak, müze uzmanları ile buluşuyor, evlerinde sanat çalışmaları gerçekleştiriyor. Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu farklı kavramlara ve sanatsal biçimlere odaklanan atölye çalışmalarını içeriyor. Atölyeler, hafta içi her gün yaz boyunca tekrar ederek farklı tarihlerde uygulanıyor. Böylece katılımcılar, atölyelere katılacakları tarihleri seçerek belirleyebiliyor. Çocuklar bu atölyelerin birine veya hepsine, istedikleri tarihlerde katılabiliyor. Atölye çalışmaları, müzenin "Sanatçı ve Zamanı" sanal turundan gösterimle ya da müzenin yenilenen koleksiyon sergisinden canlı gösterimle başlıyor. Çocuklar bu gösterimde, sanat yapıtlarını müze uzmanlarıyla birlikte çözümleyerek sanat tarihinden örneklerin ele alındığı kısa bir sunuma katılıyor. Ardından çevrimiçi atölyede çocuklar, müze uzmanının canlı olarak paylaşacağı sanat etkinliğini izlerken kendi sanat çalışmalarını yaratıyor. Sanat çalışmalarında her evde kolaylıkla bulunabilen nesne ve malzemeler kullanılıyor. İstanbul Modern, atölyelere katılanlar Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu Katılım Belgesi'nin de sahibi oluyor.



HAFTANIN HER GÜNÜNE FARKLI KONULAR

BOYANIN ÖYKÜSÜ 14, 28 TEMMUZ, 11, 25 AĞUSTOS SALI

Boya nelerden oluşur? Sanatçılar eskiden boyalarını nasıl hazırlarlardı? Boya üretim teknolojisinin gelişmesi sanatı nasıl değiştirdi? Atölye çalışması müzenin yenilenen koleksiyon sergisinden canlı yayın gösterimiyle ele alınan Ömer Uluç'un "3 Erkek, 4 Kadın, Ziyaretçiler" ve Mehmet Güleryüz'ün "Denizci" adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Programın sanat uygulamasında ise çocuklar yağ, baharat ve yumurta kullanarak kendi boyalarını üretiyorlar. Ardından çocuklar Ömer Uluç'tan ilham alarak bir resim çalışması gerçekleştiriyor.



BİRLEŞEN NESNELER 17 TEMMUZ, 14, 28 AĞUSTOS CUMA

Heykel nasıl yapılır? Geçmişten günümüze heykel nerede karşımıza çıkar? Heykeltıraşlar hangi malzemeleri kullanır? Nesneleri birleştirerek heykel yapabilir miyiz? Atölye çalışması müzenin yenilenen koleksiyon sergisinden canlı yayın gösterimiyle ele alınan Kuzgun Acar'ın "İsimsiz" ve :mentalKLINIK'in "Double Cherry" adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Heykel sanatının tarihine ve üretim türlerine odaklanan atölyede çocuklar, birden fazla adette kâğıt havlu rulolarını kullanarak bir araya getiriyor, küçük heykeller oluşturuyor.



BENİM BAKIŞIM 16 TEMMUZ, 13, 27 AĞUSTOS PERŞEMBE

Natürmort nedir? Sanatçılar resmini yapacakları nesneleri nasıl seçer? Nesneler bize ne anlatır? Bir nesneyi anlatmanın farklı yolları nelerdir? Atölye çalışması müzenin yenilenen koleksiyon sergisinden canlı yayın gösterimiyle ele alınan Fatma Tülin'in "İsimsiz" ve Nusret Nurdan Eren'in "İstanbul" adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Natürmort konusuna odaklanan programda çocuklar, Fatma Tülin'den ilham alarak belirledikleri bir nesneyi kendi bakış açılarıyla resimliyorlar.



BASKI RESİM 6, 20 TEMMUZ, 17 AĞUSTOS PAZARTESİ

Baskı resim ne demek? Farklı baskı teknikleri neler? İnsanlar ne zamandan beri baskı tekniklerini kullanıyor? Ne tür nesnelerle baskı yapılabilir? Baskı teknikleri sanatta nasıl kullanılır? Ekrem Yalçındağ'ın "Kontrastlar" ve Tayfun Erdoğmuş'un "İsimsiz" (Diptik) adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlayan atölyede çocuklar baskı resmin tarihi, türleri ve araçları hakkında kısa bilgiler ediniyor. Müze uzmanının mandal, plastik şişe kapağı, çatal gibi her evde bulunan gündelik nesnelerle yaptığı baskı çalışmasını izlerken kendi sanat üretimlerini gerçekleştiriyor.



GEO RESİMLER 8, 22 TEMMUZ, 5, 19 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

Geometri nasıl ortaya çıkmış? İnsanlar geometrik şekilleri neden tasarlamışlar? Mimarlar ve sanatçılar geometriden nasıl yararlanmışlar? Adnan Çoker'in "Macenta, Kare" ve "Yarım Küreler II", Seyhun Topuz'un "Kırmızı V", Erdağ Aksel'in "Suzan II" adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlayan atölyede çocuklar geometrinin geçmişten günümüze kültürel ve sanatsal uygulamalarını keşfediyor. Müze uzmanlarıyla birlikte farklı geometrik şekiller keserek, bu şekillerle kompozisyonlar oluşturuyorlar.



BENİM HARFLERİM 10, 24 TEMMUZ, 7, 21 AĞUSTOS CUMA

Yazı ne işe yarar? Resim yaparak yazı yazabilir miyiz? Yazı neden icat edilmiş? Kendi yazımızı tasarlayabilir miyiz? İnci Eviner'in "Yeni Vatandaş I-II-III", Hüseyin Bahri Alptekin'in "TREMOR, RUMOUR, HOOVER" Doug Aitken'in "KÖTÜ" adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlayan atölyede çocuklar, yazının icadı, hiyeroglifler ve yazıyı sanat çalışmalarında kullanan sanatçılar hakkında bilgiler ediniyor. Çeşitli sesler, kelimeler hatta cümleler için bunları temsil eden şekiller tasarlayıp, bu şekillerle resimlerini oluşturuyorlar.



KÜBİST PORTRELER 7, 21 TEMMUZ, 18 AĞUSTOS SALI

Portre nedir? Oto-portre nedir? Kübizm ne demek? Ne zaman ortaya çıkmış? Kübist bir sanatçı gibi oto-portremi nasıl çizebilirim? Nur Koçak'ın "Cahide'nin Öyküsü" serisi, Ramazan Bayrakoğlu'un "Alexandra Maria Lara'nın Portresi" ve Nejad Melih Devrim'in "Soyut Kompozisyon" adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlayan atölyede çocuklar kübist sanatçıların portre ve figür kavramlarını nasıl ele aldıklarını öğreniyor. Müze uzmanını izlerken bir kâğıt yüzey üzerinde alanlar oluşturup oto-portresini çizerek kendi sanat çalışmalarını oluşturuyorlar.



GÖLGELERLE SANAT 9, 23 TEMMUZ, 6, 20 AĞUSTOS PERŞEMBE

Gölge nedir? Nasıl oluşur? Heykeltıraşlar gölgeyi nasıl kullanır? Gölgenin resmi olur mu? Işık ve gölge görüntüyü nasıl etkiler? Olafur Eliasson'un "Your solar nebula" ve "Red emotional globe", Sarkis'in "Masumların Vitrayları" adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlayan atölyede çocuklar heykel, resim, fotoğraf, sinema ve animasyon alanlarında ışık ve gölgenin sanatçılar tarafından nasıl ele alındığını değerlendiriyor. Yağlı pişirme kâğıdı ve renkli kartonlarla gölge resimler oluşturup, çalışmalarının farklı ışıklarda nasıl değiştiğini gözlemliyorlar.



RENK OYUNLARI 13, 27 TEMMUZ, 10, 24 AĞUSTOS PAZARTESİ

Renk nedir? Renkleri nasıl görürüz? Ana renkler, ara renkler ve zıt renkler nelerdir? Sanatçıların renk hakkındaki düşünceleri nelerdir?Atölye çalışması müzenin yenilenen koleksiyon sergisinden canlı yayın gösterimiyle ele alınan Fahrelnissa Zeid'in "Triton Ahtopotu" ve Abidin Elderoğlu'nun "Uzaydan Görünüm" adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Programın sonunda çocuklar, Fahrelnissa Zeid'in sanat çalışmalarıyla kendi çalışmaları arasındaki benzerlik ve farklılıkları yorumluyor.