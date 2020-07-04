Sezonun hit rengi

Mor renklerin ilhamı tabii ki doğa. Bu yaz mor renkleri daha çok görmeye devam edeceğiz. Mor hem kıyafetlerde hem de aksesuarlarda bolca kullanılmaya başlandı bile. Mor, en iddialı kıyafetlerde de, gündelik parçalarda da vazgeçilmez bir yaz rengi olacağa benziyor. Morun kombini hassastır... Kendi başına güçlü bir renk olduğu için, kendisi kadar güçlü bir rengi yanında istemez. Mor kıyafetlerinizi pastel gri ve sarı renkler ile birlikte kullanabilirsiniz. Özellikle baştan aşağı bu rengi giyebilirsiniz. İster elbise olarak isterse etek takım olarak bu yaz dolabınızda bir parça mor renk parça mutlaka bulunmalı!



Fulya TANYOL