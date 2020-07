Türkiye’nin çiçek rotaları

LAVANTANIN BÜYÜSÜ ISPARTA (HAZİRAN- TEMMUZ

ISPARTA'DA yer alan lavanta tarlaları dünyadaki örneklerine taş çıkartacak nitelikte. Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak, Kuşçular ve Çukurören köylerinde yer alıyor lavanta tarlaları. TÜİK istatistiklerine göre Türkiye'deki lavanta üretiminin yüzde 93'ü bu bölgeden sağlanıyor. Yıllık yaklaşık 120 ton lavanta tohumu elde ediliyor. Bu bölge halkı için ciddi bir gelir kaynağı anlamına da geliyor. Bölgede yaklaşık 3 bin dekarlık bir alan lavantalarla kaplı ve Haziran ayıyla birlikte ciddi bir turist akınına uğruyor. Kuyucak köyünde tarlalar Haziran sonunda mora boyanıyor ve ortaya enfes bir görüntü çıkıyor. Her yıl milyonlarca ziyaretçinin akın ettiği, Fransa'nın Provence bölgesini anımsatan Kuyucak tarlaları, yaz aylarında turistlerin de gözdesi haline geliyor. Kuyucak; dinlenmek, rahat nefes almak ve harika görüntüleri fotoğraflamak isteyen gezginlerin yaz aylarında mutlaka uğraması gereken yerlerden biri!



NERGİS KOKUSU KARABURUN (OCAK- ŞUBAT)

ÇEŞİTLİ endemik türlere ev sahipliği yapan zengin bitki örtüsü ve berrak deniziyle bir doğa harikası olan Karaburun, birçok simgeyle anılsa da nergis bunlar arasında en çok bilinenlerindendir. Kış mevsimi, ülkemizin çoğu yeri için kar ve soğuk anlamına gelirken, Ege'nin saklı cenneti Karaburun'da ise "nergis mevsimi" olarak biliniyor. Her yıl Aralık ayından itibaren çiçeklenmeye başlayan nergis tarlaları, Şubat sonuna değin Karaburun'u süslemeye devam ediyor.Tarladan koparıldıktan sonra bile 10-12 gün boyunca canlı kalabilen ve buram buram kokmasıyla farkını hissettiren Karaburun nergisi, adını mitolojik bir hikayeden alıyor.



GÜLÜN ADI ISPARTA (NİSAN- MAYIS)

DÜNYANIN en büyük gülyağı üreticisi Isparta'nın bahçelerinde, gülhanelerinde, caddelerinde mayıs ayı boyunca hasat coşkusu yaşanıyor. Gül bahçelerinin sıralandığı vadiler mis gibi kokuyor, festivaller düzenleniyor. Gülün serüvenini öğrenmek için çıkacağınız yolculuğa bahçelerden başlamalısınız. Güller açtığında, tarlaların bulunduğu köyler, ilçeler mis gibi kokar. Gülün kokusunu kaybetmeden toplanması gerekiyor. Bu nedenle hasat 28 gün boyunca her sabah şafakta başlayıp güneşin ışıkları yakıcı hale gelmeden, yani en geç saat 10.00'da tamamlanır. Bülbüller gülü çok seven, hatta gül tarlasına yuva yapan kuşlar. Mayısta, üreme mevsiminde en güzel şarkılarını eşleri ve güller için hasatın başladığı saatlerde söylüyorlar. Sadece onları dinlemek için bile gül bahçesine gitmeye değer.



LALE BAHÇELERİ KONYA (NİSAN- MAYIS)

KONYA'NIN Karatay ilçesinde yer alan lale tarlaları muhteşem manzarasıyla görenleri hayrete düşürüyor. 40 dekarlık bir alana yayılmış olan lale tarlalarında 80 çeşit lale yetiştiriliyor. Bölgede üretilen lalenin yaklaşık yüzde 20'si ihraç ediliyor. Geri kalanı ise iç piyasada büyük rağbet görüyor. Elbette 80 çeşit lalenin yer aldığı bu devasa alanda oluşan görsel şölen de insanların büyük ilgisini çekiyor. Her yıl binlerce insan burayı ziyarete geliyor. Fotoğraf meraklıları için ise paha biçilmez bir görselliğe sahip. Bu bölgede yıllık 50 milyon adet lale soğanı üretiliyor. Lale tarlalarının muhteşem manzarasına tanık olmak isteyenler fotoğraf makinelerini alıp Nisan ayında Konya'ya bir gezi planlayabilir.