Virüse karşı mesafeli eğlence

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs, Balıkesir'deki eğlence hayatına da yön verdi. Sosyal mesafe kuralları kapsamında Balıkesir tren garında, arabalı disko konseptiyle parti düzenlendi. İz Koleji tarafından gerçekleştirilen arabalı sinemanın ardından düzenlenen disko partisinde, genç DJ Süleyman Köfteci ve Remzi Başakbuğday sahne aldı. Tren garına arabalarıyla gelen vatandaşlar, çalınan parçalara araçlarından inmeden eşlik etti. Festivallerin aranan yüzü Köfteci, en hareketli şarkıları arka arkaya sıralarken, alanda toplanan bine yakın araçta kısıtlı da eğlence dolu dakikalar yaşandı.

ERCAN AKGÜN