Artık kadınlar da oyuncu

Oyun, özellikle de dijital oyunlara ilgi konusunda erkekler her zaman birinci sırada. Hatta kadınların çoğu erkeklerin oyuna bu kadar düşkün olmasından şikayetçi. Bu yüzden yıkılan yuvalar bile vardı önceki dönemlerde. Ancak artık kadınlar da dijital oyunlara ilgi göstermeye başladı. Özellikle karantina döneminde evde kalan çiftler vakitlerini oyun oynayarak geçirmeyi tercih ettiklerinden oyun satışlarında da patlama yaşandı. Master of Gamers, korona virüs salgını döneminde futbol tutkunlarının iyi vakit geçirebilmesi için düzenlediği turnuvalarla büyük ilgi gördü. Turnuvalar için 5.000 oyuncu katılım için kayıt oldu. Düzenlenen turnuvalarda 485 kadın oyuncunun da yer alması karantina döneminde dijital oyun ve espor endüstrisinin büyüme trendinin nasıl ivme kazandığını gösterdi.

YARIYA YAKINI KADIN

Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) Başkanı Alper Afşin Özdemir ise Türkiye'de esporla ilgilenen ve amatör olarak oynayanların yarıya yakınının kadınlardan oluştuğunu aktararak, kadınların, esporda varlığını güçlendirmelerini önemsediklerini ve Türkiye'nin global ölçüde bir espor ülkesi olması adına önemli katkı sağlayacaklarını düşündüklerini kaydetti. Dijital oyunların rekabetçi ortamda amatör ya da profesyonel olarak yapılması anlamına gelen esporun, genç kuşak erkekler kadar kadınlardan da büyük ilgi gördüğünü dile getiren Özdemir, şöyle devam etti: "Kadınların ilgisi, esporun tabana yayılmasını hedefleyen bir federasyon olarak bizlere umut veriyor. Yeni nesil futbol izlemiyor, onları heyecanlandıran spor dalı artık dünyada olduğu gibi ülkemizde de espor haline geldi. Türkiye'de 32 milyon oyuncu bulunurken, espor farkındalığı olanların sayısı ise 12 milyona varıyor. Oyuncu kitlesinin yüzde 56'sı erkek, yüzde 44'ü ise kadınlardan oluşuyor.

LİSANSLI SPORCU 5 KAT ARTTI

Esporcu lisansı alarak profesyonel esporcu olan kadınların sayısı ise 2019 yılında 29 iken, bu sayı sadece bir yıl içinde 5 kat artarak 2020'de 159'a yükseldi. Bu rakamlardan da kadınların espora ilgisinin hızla arttığını görüyoruz. Bu durumu, üniversite turnuvaları, ülke çapında yıl boyunca düzenlenen bireysel turnuvalara olan ilgilerinden de gözlemliyoruz." InGame Group Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Burak Gözalan da "oyun şirketi değil, oyuncu şirketi olma" sloganıyla yola çıkarak kuruluşlarından bu yana espora ayrı bir önem verdiklerini ve yatırım yaptıklarını söyledi. Gözalan, espor alanında kariyer yapmak isteyen tüm kadınların yetenek ve yetkinliklerinin gelişimini yakından takip ettiklerini bildirdi.



OYUN ALISVERİSİNE YÜZDE 25 KATKIDA BULUNDULAR

DIJITAL oyun mağazası Oyunfor.com'un verilerine göre ise oyun alışverişlerinin miktarı yüzde 25 büyüme gösterdi ve kadınların daha çok mobil oyunlara yönelik harcama yapması, mobilin yeniden büyümeye geçmesini sağladı.