Bali’nın kaleminden Horoz Reis ile Büyükada

Yazar Adil Bali'nin kendi çocukluğunun ve gençliğinin 'Büyükada penceresinden' yansıyan hatıralarını ve iyiliksever bir karakterin öyküsünü gelecek nesillere "Horoz Reis: Efsane Reis'in Büyükada yılları" kitabıyla aktarıyor. 1962 yılında İstanbul'da doğan Adil Bali, ilkokul ve ortaokul yıllarını geçirdiği Büyükada'daki hatıralarını Berç Yetvart Akdeniz nam-ı diğer Horoz Reis ile tazeliyor. Meslek hayatında birçok gazete ve televizyon kanalında çeşitli görevler üstlenen Bali, ilk kitabında ise, geçmişi mercek altına alıyor. Hatırlamak ve anlamlandırmak için yapabileceğim tek şey yazmaktı diyen Bali, kitabında okuyucusunu, Horoz Reis'in ayak bastığı ada sokaklarında, iki takma motoru omzunda taşıdığı kumsalda gezdirirken, bir yandan da adanın tarihine ışık tutuyor.