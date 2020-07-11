Güvenli tedbirli ve lezzetli

Bazı mekanların kendine ait bir kimliği, kişiliği, asaleti, saygınlığı vardır.

Bunu her şart ve koşul altında yerine getirir. Bu hafta lezzet durağımızda öyle bir mekan var. Yek Alaçatı, bu süreçte benim gördüğüm Korona virüs tedbirlerini en üst düzeyde uygulayan bir mekan. O kadar titiz ve tedbirlere uyuluyor ki Bilim Kurulu üyesi bir hocamız mekanı ziyaret ettiğinde, "Bütün ayrıntıları, kimsenin düşünmediğini düşünmüşsünüz" diyerek alınan tedbirleri çok beğenmiş.



MANZARA VE GASTRONOMİ

Bütün tedbirlerin alındığı güvenli, huzurlu, kendinizi özel hissedeceğiniz dostlarınızla keyifli bir akşam geçirmeniz için bütün detayların düşünüldüğü bir o kadar da yeni menüsüyle lezzet şöleni yaşayacağınız bir mekan. Açık mutfak çalışıyorlar, mutfakta tamamen yerel ürünler kullanılıyor. Yek Alaçatı gastronomik anlamda Alaçatı'ya damgasını vuran mekanlardan biri. Hem lezzeti, hem ambiyansı, hem personeli, hem fiyatları hem de kokteylleri ile size bambaşka deneyim yaşatacak, yüzünüzü gülümsetecek bir yer. Yek Alaçatı, özel gün ve gecelerinizi, organizasyonlarınızı yapabileceğiniz özellikte konsepte fiziksel ve teknik altyapıya sahip.

Yer ve konum olarak Alaçatı'nın en özel yerinde Alaçatı'yı kuşbakışı gören muhteşem harika manzara eşliğinde enfes lezzetler eşliğinde içeceklerinizi yudumlayabilirsiniz. Burada olmak bir prestij ifadesi sayılıyor.





YEK LONDON AÇILDI

Alancha efsanesini yaratan Kemal Demirasal'ın yepyeni konsepti Yek, alıştığımız Kemal Demirasal stilinden bir tık daha farklı özellikler barındırıyor. Beyaz ve yeşil tonlarının hakim olduğu son derece keyifli bir mekan. Şimdi de Londra'da kendi mekanını yani Yek London'u açtı. Kemal Demirasal... 10 parmağında 10 marifet bir adam. Yaptığı her işi de zirveye taşıyacak kadar yetenekli. Sörfteki başarıları ve ödülleri bir yana yaratıcılığı ve yeteneğinin peşinden giderek hayatı boyunca sadece sevdiği ve istediği işleri yapmaya çalışan bir adam. Bunun bir örneği de Alancha'ydı. Sıfırdan bir markayı 3 senede dünyanın konuştuğu bir yer haline getirdi. Şimdi Londra ve Türkiye arasında mekik dokuyor. Kemal Demirasal olmadığında mekanın işletmeciliğini sevgili annesi Mücella Demirasal yapıyor.

Sevgi dolu, güler yüzlü naif Ege insanının bütün özelliklerini taşıyan özel bir insan.



ŞEFLER SERVİSTE DE ETKİN

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) mezunu ve Yek Alaçatı Restoran'ın girişimci şefi Kemal Demirasal, İEÜ Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü öğrencileriyle gerçekleştirdiği çalıştayda şunları söyledi: "Şef olmak artık sadece restoranın arkasıyla değil, önüyle de çok ilgili. Restoranlar günümüzde şeflerin arkada yemek yaptığı, önde de servis ekibinin servis yaptığı bir yer olmaktan çıktı. Şefler artık, mutfak dışında misafirleriyle birebir iletişim halinde oluyor. Bu yüzden restoran sadece insanların yemek yedikleri değil, bir deneyim yaşamaya gittiği, mutfaktaki felsefe ve bakış açısını görebildikleri yerler haline geldi." Genç şeflere tavsiyelerde de bulunan Demirasal, iyi bir aşçının yemeklerine iyi bir bakış açısı sunabilmesi için restoranın önünde de ne olduğunu bilmesi gerektiğini aktardı. Demirasal, "Mutfakta yemek yapıyorsanız, servisiniz yapay olmamalı. Yemeğin ruhu gibi, servis de o ruhta olmalı. Mutfak ekibiyle servis ekibini birbirine bağlayan şey artık restoran müdürleri değil, şefler olmaya başladı. Şeflere böyle bir görev de düşüyor. Bu nedenle ekibin kişisel gelişimi de çok büyük önem taşıyor" diye konuştu.



MENÜDEN ÖNERILER

oturmaz kendi yaptığı ekşi maya ekmekleri labne ve zeytinyağı ile sunuluyor. Bunu yediniz mi zaten beklentiniz bir üst kademeye çıkıyor. Bütün restoranların demirbaş mezesi olan köz patlıcan bu kadar mı özel yapılır? Tahin ve beyaz çikolata ile Ege usulü dövme patlıcanın karışımından harika bir lezzet ortaya çıkmış. Levrek Sevice; Sevice bir pişirme şekli limon asitiyle pişirilip, avakado, salatalık, lime limon, kişniş, kırmızı soğan ve chilli biber ile servis ediliyor. Avakado soslu Şevketi bostan, hafif unlayarak kızartılan Şevketi bostan, hafif peynirle karıştırılmış avokado sosu ile servis ediliyor. Yaz domatesi salatası, küçük kırmızı, yeşil ve sarı domatesler üzerine keçi büş peyniri ve lor peynirinden hazırlanan krema ve mevsimine göre şeftali, nektarinle servis ediliyor. Mutlaka tatmanızı öneririm. Süt mısırı, koçan süt mısırının taneleri ayıklanıyor. Bu taneler unlanarak özel harcı ile kızartılıyor. Türüf yağı ve parmesan peyniri ile servis ediliyor. Kadayıflı karides, fırınlanmış tuzlu kadayıf yatağında, tereyağında pişirilen mavi kuyruk karides muhteşem bir lezzet. Ara sıcaklarda humus, Ege otlu istiridye mantarını denemelisiniz. Güneşte kurutulmuş ahtapot, Urla karidesi, Karaburun midyesi, kuzu beyti, deniz mahsulü şehriye, spagetti aquadis, levrek sarma, dana bonfile benim seçtiklerim. Tatlıların ise hepsi birbirinden güzel... Ama bence Antep fıstığı ezmesi ve dondurma ile gelen baklavayı tercih edebilirsiniz. Karpuz tatlısı değişik bir lezzet.



Son söz; Marka, işletmenin kurumsal değerlerini ve kültürünü de yansıtır. Marka güvenin saygının eseridir. Kendi alanlarında bir marka olan Şef Kemal Demirasal ve Yek Alaçatı'yı kendisine güvenen müşterilerinin sağlığını her şeyin üzerinde tutarak Yek Alaçatı markasına yakışır tedbirler almalarından dolayı kutluyorum. Bu lezzet ve marka yolculuğunda başarılar diliyorum.

Sezer ALTAN