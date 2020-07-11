Halil Fincan’dan çocuklar için yeni bir macera

Gazeteci-Yazar Halil Fincan'ın çocuklar için yazdığı yeni kitabı "Bay Kaduf'un Acayip Makinesi" raflardaki yerini aldı. Fincan'ın 3. kitabında Çılgın Mucit Bay Kaduf ile birlikte heyecan dolu, bol kovalamacalı, inanılmaz eğlenceli bir hikâyeye ortak olacağız. İthaki Çocuk Yayınları'ndan çıkan kitabın konusu kısaca şöyle: "Çılgın Mucit Bay Kaduf, Şala Bala kentinin dışındaki tuhaf evinde, tek başına yaşamaktadır. Şala Bala'nın yöneticisi Şişpanyol, her ayın sonunda Haberci'yi bu eve göndererek, çılgın mucidin yeni bir şey icat edip etmediğini öğrenmesini istemektedir. O ayın sonunda Bay Kaduf, çoğu kez başarısız olan icatlarına bir yenisini daha eklemiştir: Oyuncak Makinesi. Bu yeni icadın yalnızca ekrana yazılan oyuncağı üretmesi beklenir. Fakat kendimizi bütün kent halkına korku salan bir dinozorla birlikte, nefes kesen bir maceranın içinde buluruz.