Hem hobi hem yardım

Aydınlı Sabahattin Berikman, atık ahşap paletleri geri dönüştürüp dekoratif oturma grupları ve hayvanlara yuva haline getiriyor. Emekli olduktan sonra kent yaşamının stresli ortamından uzaklaşan 73 yaşındaki Sabahattin Berikman, 8 yıldır eşiyle birlikte Kuşadası'nda etrafı ormanlarla çevrili evinde yaşıyor. İkinci baharında doğada yaşamın tadını çıkartan Berikman, hobisiyle boş zamanlarını değerlendiriyor. Berikman, atıl ahşap paletlerden yaptığı oturma gruplarını üyesi olduğu Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği'ne hediye etti. Dernek Başkanı Bahattin Sürücü, geri dönüşüm konusunda yarattığı farkındalık için Berikman'a teşekkür belgesi verdi.

GERİ DÖNÜŞÜM

Hobi olarak boş zamanlarını ahşaptan oturma grupları, kuş yuvası, su değirmeni, köpek kulübesi ve gemi maketleri yaparak değerlendirdiğini dile getiren Berikman, "Yaptığım kuş yuvaları eve sığmayınca ormana yerleştirdim" şeklinde konuştu.

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