Hem mahalleye hem eve lavanta katkısı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ev kadını Hatice Çetin (47), aile bütçesine destek için başladığı lavanta yetiştiriciliğinde ilk hasadını yaptı.

Çetin, toplayıp, kuruttuğu lavantalar ile bir firmaya yaptırdığı kolonya ile yağları yol kenarındaki tezgahında satmaya başladı. Tatilciler ürünlere yoğun ilgi gösterdi.



4 BİN TOHUM DİKTİ

Hatice Çetin, "Arazimin bir bölümü boş duruyordu.

Ne yapabilirim diyerek araştırmaya başladım. Tarlamda lavanta yetiştirmenin daha az masraflı ve isabetli olacağına karar verdim.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile görüştüm. Sadece şehir merkezinde lavanta yetiştiriciliğine destek verdiklerini söylediler. Eşimle lavanta diyarı Burdur'a gittik. Burada lavanta yetiştiricileri ile görüşüp, 4 bin lavanta tohumu ile Marmaris'e döndüm" dedi. Çetin, "Lavanta tarlamı görenler büyük ilgi gösteriyor.

Hatta kendilerine daha hasadını yapmadığım lavantalarımdan bir buket veriyorum.

Hem aile bütçeme hem de şelalesi ve doğal güzellikleri ile ünlü mahallem Turgut'a katkı sunmak için çıktığım yolda başarıya ulaştım" dedi.

ADEM ÜLKER