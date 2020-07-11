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Haberler Cumartesi Hem şehirde hem plajda zincir kemer sıklığı

Hem şehirde hem plajda sıklığı

Hem şehirde hem plajda zincir kemer sıklığı
Giriş Tarihi: 11.7.2020

Son zamanlarda sosyal medyada sürekli olarak gördüğüm yeni, havalı bir aksesuar trendi var. Zincir kemerler! Bu zincirli kemerlerin deriyle, taşlarla ve hatta deniz kabuklarıyla süslenmiş havalı ve çok sayıda şaşırtıcı, vintage tasarımları var. Trend tam olarak yeni değil aslında büyük ölçüde 90'larda canlanmaya başladı. Çok havalı ve punk bir tarz olduğundan tekrar devreye girmesi çok da şaşırtıcı değil. Zincir kemeri nasıl giyeceğinizden emin değilseniz bu trendi denemek için bazı seçenekler var. Örneğin bir kot pantalonla zincir kemer takın. Kıvrımlarınızı göstermek için kalçalarınızın etrafına asmayı deneyin. Yüksek bel bir kotta bel bölgesine düşük belde ise kalçalarınızın etrafına takmak doğru bir tercih olur.

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