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Haberler Cumartesi Kitaplarla kendi hayatını değiştirdi

Kitaplarla kendi hayatını değiştirdi

Kitaplarla kendi hayatını değiştirdi
Giriş Tarihi: 11.7.2020

Bir çocuk annesi Yasemin Kılınç, maddi imkansızlıklar nedeniyle öğrenimini tamamlayamadı. Daha önce tekstil sektöründe çalışan Kılınç, 2010 yılında ev kadını olarak yaşamını sürdürürken hayatında değişiklikler yapmak istedi. Kılınç, bunun için arkadaşlarının tavsiyesiyle kişisel gelişim kitaplarına yöneldi. Çok sayıda kişisel gelişim kitabı okuyan Kılınç, kendi işini kurmak için kolları sıvadı. İki yıl önce Pamukkale ilçesi, Bozburun Mahallesi'nde kiraladığı 30 metrekarelik dükkanda, havlu imalathanesi kuran Kılınç, üretime başladı. Yanında 2 kişi çalıştıran Kılınç, şu an aylık 70 bin el havlusu üretiyor. Kılınç, havluları sahil kenarlarındaki işletmelere satmaya başladı.

ÖZGÜVENİM OLUŞTU
Kılınç, "Daha önce iki kelimeyi bir araya getiremezdim. Kendisini yetersiz gören birisiydim. Daha sonra kendimi geliştirmek için birçok girişimcilik kitabı okudum. Kendimi fark ettim. Özgüvenim yerine geldi. Okuduğum kitap sayısı 150'yi geçmiştir. O kitaplar sayesinde ayakta kaldım" dedi.

SEBAHATTİN ALP

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