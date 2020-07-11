Şimdi Marin zamanı

Marin modası yaz mevsiminin vazgeçilmezidir. Yaz mevsiminde mağaza vitrinlerini marin modasının renkleri ve desenleri süsler. Marin modası 3 ana renk lacivert, beyaz ve kırmızıdan oluşur. Marin modasının desenleri gemi, çapa, yelken, deniz, denizci figürlerinden oluşur. Marin modası yazın en sevilen ve asil tarzıdır. Marin kıyafetler için teknenizin olması şart değil, biraz deniz havası ve biraz bronzluk yeter. Chanel'in bahriyeli üniformasından, esinlenerek hazırladığı breton desenli bluzları, dönemin vazgeçilmezi korselerden, kadınları bir nebze olsun kurtarmış, bununla beraber daha rahat ve konforlu bir görünüm sağlayarak maskülen bir stilin oluşumuna da zemin hazırlamıştır.



Fulya TANYOL