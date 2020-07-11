Türkiye’nin ilk sezonluk butiği

Chanel'in geçen yaz açılan ve Türkiye'deki ilk sezonluk butiği olma özelliğini taşıyan Bodrum Göltürkbükü Mandarin Oriental Hotel'deki mağazası bu yaz da moda takipçilerini bekliyor. Mandarin Oriental Hotel'in yemyeşil bahçelerinde yer alan göz alıcı dikdörtgen yapı, Chanel'in grafik ve modern çizgilerini etkileyici bir şekilde yansıtıyor



YEREL traverten taş, ahşap ve camdan oluşan yapı, nötr tonlar ve çevredeki doğada öne çıkan ham unsurlardan oluşan tasarım, derin pencere çerçevelerine ve geniş bir cam cepheye sahip. Capri, Monako ve St. Tropez sezonluk butikleri ardından Bodrum'da da benzer bir mimarinin korunduğu yapı modern bir Akdeniz villası özelliğinde. Mağazada enerjik ve sportif Coco Beach de Chanel koleksiyonu başta olmak üzere, sofistike Metiers d'art 2019/20 ve feminen Spring- Summer 2020 Ready-to-Wear koleksiyonları dikkat çekiyor. Butik 31 Ağustos'a kadar açık.