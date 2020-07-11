  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Cumartesi Türkiye’nin ilk sezonluk butiği

Türkiye’nin ilk sezonluk butiği

Türkiye’nin ilk sezonluk butiği
Giriş Tarihi: 11.7.2020

Chanel'in geçen yaz açılan ve Türkiye'deki ilk sezonluk butiği olma özelliğini taşıyan Bodrum Göltürkbükü Mandarin Oriental Hotel'deki mağazası bu yaz da moda takipçilerini bekliyor. Mandarin Oriental Hotel'in yemyeşil bahçelerinde yer alan göz alıcı dikdörtgen yapı, Chanel'in grafik ve modern çizgilerini etkileyici bir şekilde yansıtıyor

YEREL traverten taş, ahşap ve camdan oluşan yapı, nötr tonlar ve çevredeki doğada öne çıkan ham unsurlardan oluşan tasarım, derin pencere çerçevelerine ve geniş bir cam cepheye sahip. Capri, Monako ve St. Tropez sezonluk butikleri ardından Bodrum'da da benzer bir mimarinin korunduğu yapı modern bir Akdeniz villası özelliğinde. Mağazada enerjik ve sportif Coco Beach de Chanel koleksiyonu başta olmak üzere, sofistike Metiers d'art 2019/20 ve feminen Spring- Summer 2020 Ready-to-Wear koleksiyonları dikkat çekiyor. Butik 31 Ağustos'a kadar açık.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye’nin ilk sezonluk butiği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA