Z kuşağı: Küresel köyün kaygılı çocukları

Sosyal medya ve tüm dijital mecralarda son günlerin öne çıkan konuları arasında Z kuşağı yer alıyor. Uzmanlar, 2000 yılı ve sonrası doğumlu bireylerin jenerasyonu olan Z kuşağını geleceğe damgasını vuracak kuşak olarak tanımlıyor. Z kuşağının hayatı ele alış biçimleri ve değerleriyle öncüllerinden belirgin farklılıklar sergileyeceği öngörülüyor.

EŞYA DEĞİL DENEYİM ODAKLI

Türkiye'nin çeşitli illerinde, farklı kültürlere ve sosyoekonomik gruplara ait Z kuşağı bireyler ile birebir görüşmeler yaparak, derin bir araştırma neticesinde yazdığı "Z: Bir Kuşağı Anlamak" kitabıyla ses getiren Kuşak Araştırmacısı, Yazar Evrim Kuran, "Milenyum Çağı Gençleri" hakkına şunların altını çiziyor: "Bugün dünyada demografik bir devrim gerçekleşiyor. Dünya nüfusunun %32'si, Türkiye nüfusunun ise %30'u Z kuşağı. Bir başka deyişle ülkemizde 24 milyondan fazla 19 yaş ve altında birey var. Z kuşağı geleceğe damgasını vuracak olan kuşak. Hayatı ele alış biçimleri ve değerleriyle öncüllerinden belirgin farklılıklar sergileyecekler. Onların yetişkin bireyler halini alacağı gelecekte, sadeleşme, sürdürülebilirlik, girişimcilik ve sivil toplum inisiyatiflerinin değer kazanacağına, doğanın, barışın, yaratıcı zekânın her zamankinden daha kıymetli olacağı dönemler yaklaşıyor. Duygusal zekanın en önemli yetkinliklerden biri halini aldığı bu yeni çağın çocukları, dün-yaya epeydir unuttuğu kavramla-rı hatırlatacak. Z kuşağı da bir şey-ler yaratma ve üretme konusunda becerileriyle geldiler. El işçilik-lerini kullanarak bir şeyler yarat-maktan keyif alan, daha fazla eşya-ya değil, daha anlamlı deneyime sahip olmak isteyen bir kuşak...

TÜKETİCİ DEĞİL ÜRETİCİZ

jenerasyonu henüz yetiş-kin değil, kendi içeriklerini yaratma fırsatı isteyen ve bu sebeple artık sunduklarımızın tüketicisi değil türeticisi olma-yı talep eden yepyeni bir kuşak. Y kuşağı-nın "tüketici merkezli" döneminden sonra Z kuşağı ile "bağlam merkezli" dönem baş-lıyor. Bu durum öğretmenleri, fikir liderle-rini, markaları, şirketleri, sahnedeki bilge kişilik olmak yerine kolaylaştırıcı bir rehber olmaya zorlayacak. Yani eğitimden tüketi-me, üretimden iletişime her süreçte hege-monyanın ezberleri bozulacak ve fark yarat-mak değil de birlikte değer yaratmaya odaklanılacak." Z Kuşağını "Küresel Köyün Kaygılı Çocukları" olarak tanımlayan Evrim Kuran, "Bunu hem dünyadaki Z kuşağı araş-tırmalarına hem de Türkiye'nin Z kuşağı hakkında yaptığım araştırmalara dayanarak söylüyorum. Küresel olarak bakarsak, dün-yanın doğal kaynaklarının en hoyratça tüke-tildiği dönemde dünyaya gelmiş bir nesil olarak çevresel temalara hassasiyetleri yüksek bir kuşak çünkü fiziksel dertleri çok olan bir dünya bıraktık onlara" dedi.