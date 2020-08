Ayvalık lezzetleri Güzelbahçe’de

Öyle sevdalar vardır, biter biter başlar; Buruk tatlar vardır, ağızda sürüp giden; Bir aşka vuran güneş kolayca batmıyor. Öyle günler var, öyle anlar, hiç bitmeyen!.. Ünlü şair Oktay Rifat'ın dizelerinde belirttiği gibi denizin kenarında dalga seslerinde, güneşin batışını izlediğiniz öyle güzel anların bitmesini istemeyeceğiz zamanlar vardır. İşte öyle bir yerde Ayvalık Balıkçısı Okan Güzelbahçe. Farklı bir vizyon ortaya koyarak İzmir Güzelbahçe'de hizmete girdiği günden beri, Ege'ye özgü lezzetlerin harmanlanmasıyla oluşturduğu mutfağı ve ayrıcalıklı bir meze kültürü sunuyor. Bu hafta lezzet durağımız Ayvalık'ı İzmir'e getiren, Girit ve Midilli mutfağından izler taşıyan Ayvalık Balıkçısı Okan Güzelbahçe.



CESARET ÖRNEĞİ

Pandemi süreci ile birlikte birçok işletme zor günler geçirdi geçiriyor. Çoğu işletme pandemi sürecinde kapandı bir daha açılmadı. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren üç girişimci bu süreçte zor bir yolu seçerek pandemiden sonra Güzelbahçe'de Ayvalık Balıkçısı Okan'ı açmışlar. Bu süreçte açılan her işletme aş demek, iş, istihdam demektir. Bu üç çılgın işletmeciyi tebrik ediyorum. Hijyen ve sağlık birinci öncelikleri. Her hafta işletme genel olarak dezenfekte ediliyor, günlük olarak da rutin hijyen ve dezenfekte işlemleri uygulanıyor bu konuda bütün tedbirlere uygulanıyor. 2014 yılında Bostanlı'da bir ortaklığın sona erdirerek Ayvalık'ın lezzetlerini, kendi bilgi birikim ve tecrübelerini aktarmak amacıyla Ayvalık Balıkçısı Okan Güzelbahçe'yi yeni ortakları ile açan Okan Akdeniz genç dinamik başarılı bir işletmeci. 20 yıllık işletmecilik deneyimine sahip. Diğer ortak İzmir'in tanınan simalarından genç girişimci Cevdet Seven. Üçüncü ortak Bülent Sami Güç, 15 yaşından itibaren çeşitli sektörlerde akaryakıt, inşaat ve gıda sektöründe faaliyet göstermiş. Şehit yakınları Gaziler ve Korumaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu Ege Bölge Başkanı.





Denize sıfır mekan, yemeklerle manzaranın güzelliği birleşip eşsiz bir keyif sunuyor.



DENİZ VE DENİZ ÜRÜNLERİ

Ayvalık, eşsiz Ege mutfağının öne çıkan temsilcisi. Bunda Türkiye'de üretilen en kaliteli zeytinyağının, balık bolluğunun, yetişen çok çeşitli yöresel otların, peynir çeşitlerinin, Türk ve Yunan kültürel etkileşiminin ve elbette usta ellerin payı var. Ayvalık Balıkçısı Okan Güzelbahçe'de tüm balıklar deniz ürünleri, ot çeşitleri, peynir çeşitleri tabii meşhur zeytinyağları Ayvalık'tan geliyor. Ege Denizi'nin Ayvalık'ın en taze balıkları ve deniz mahsulleri Ayvalık Balıkçısı'nın usta aşçılarının enfes tarifleriyle benzersiz bir ziyafete dönüşüyor. Günlük, taptaze ve çok lezzetli Ege, Girit ve Cunda Ayvalık mutfağını harmanlayarak Ege'de kaybolan lezzetleri ortaya çıkarmışlar. 250 kişi kapasiteli Ayvalık Balıkçısı Okan, Güzelbahçe'nin en güzel yerinde denize sıfır konumdadır. Ayvalık Balıkçısı Okan Güzelbahçe, bütün ezberleri bozarak, klasik meze ve lezzet kültürünün dışına çıkarak yeni tatlar oluşturmuş yeni şeyler söylemiş arkasından da başarı gelmiş.



ÖZGÜN TATLAR

Ayvalık Balıkçısı Okan Güzelbahçe, Ayvalık, Cunda, Girit ve Ege mutfağının zengin meze çeşitlerini ve ara sıcaklarını sunuyor. Hiçbir yerde olmayan mezeler ve ara sıcaklar mekana özgü spesiyalleri bulunuyor. Ayvalık Balıkçısı Okan Güzelbahçe butik özel olarak şubeleşmeden yoluna devam etmek istiyor. Ben ancak bir kısmını kendi damak zevkime göre tadabildim... Soğuk mezelerden, hardallı levrek marin, isli ahtapot, isli lakerda, fesleğenli köz patlıcan, Ayvalık balıkçı mezesi (Atatürk Mezesi), balzamikli karides ve sakal kalamar nefis. Ara sıcaklardan ahtapot tandır, şarap soslu ahtapot, sütlü levrek marin, Ayvalık lokumu, kremalı karidesli akkız ve yoğurtlu dil mutlaka denemeniz gerekenler arasında. Ayvalık Balıkçısı Okan Güzelbahçe'de balık çeşitlerinin yanında isteyenlere etin ve köftenin en özel çeşitleri sunuluyor. Ayvalık ve Cunda'nın peynirini, yöresel lezzetlerini sunan enfes kahvaltısı muhteşem deniz manzarasında harika bir lezzet şöleni yaşatıyor. Soğuk mezeden tatlıya kadar her şey aynı kalite ve standartlarda... Buna hizmet kalitesi ve güler yüzlü personeli de eklenince Ayvalık Balıkçısı Okan Güzelbahçe'nin İzmir'de lezzet adresiniz olacağını düşünüyorum.

Son söz; Yemek kültürü, bir toplumun kendisini ve yaşama tarzını ifade şekillerinden biridir. Ayvalık, doğası mimarisi yemek kültürü coğrafi işaretli zeytinyağı ile bir markadır. Bu zengin mutfak kültürünü İzmir'e getiren İzmir'in gastronomisine mutfak kültürüne renk katan Ayvalık Balıkçısı Okan Güzelbahçe yetkililerini, bu zor pandemi sürecinde yeni bir mekan açtıkları için kutluyorum. Lezzet yolculuklarında başarılar diliyorum.