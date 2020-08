“Bir yaprak için el ele” vermeye var mısınız?

Çocukların gelir potansiyeline göre aldıkları eğitim farklılarını kabul edemediği için 11 yaşındaki kızı Ecrin Semra'yı Foça'da bir köy okulunda okutan Berna Alakuştekin daha sonra sonra kitap bağışı projesi yapmaya karar verdi. Alakuştekin," Köy okulunda da başarılı bir çocuk yetiştirileceğine inan biriyim. Eğitimin sadece gösterişli sandalyelerin, daha fazla yemek çeşidinin olduğu kantinlere sahip okullarda olmadığının bilincindeyim. Her eğitmenin ve her eğitim alanın aynı haklara sahip olduğunu savunuyorum. Bu sebepten de kızım ilkokulu köy okulunda bitirdirdi. İlkokulundaki başarısı nedeniyle Eski Foça'nın pilot okullarından yine devlet okulu olan bir ortaokuldan farklı bir teklif geldi" dedi.



YOLA ÖNCE TEK ÇIKTI

Kızının okul sürecinde kitabı olmayan birçok okulla karşılaştığını belirten Alakuştekin sözlerini şöyle sürdürdü: "Kitap yokluğu çeken köy okulları olduğunu gördüm. Önce evdeki kitaplarıma göz attım ve 'bunu neden bireysel düşünüyorum' diye kendime sordum. Birlik olduğumuz sürece biz oluyoruz. Biz olduğumuz sürece çoğalıyoruz. İşe duyarlılık gösterebilecek ınsanların olabileceğini düşündüm ve bu projenin adını "Bir yaprak için el ele" koyarak yol almaya başladım. Yaprakların birleşerek kitapların oluştuğunu biliyoruz ve bir yaprak için el ele veren duyarlı bir kitle var. Bu kitleye ulaştım ve birlikte çalışmalara başladık." Ege Bölgesi'nde yer alan 8 köy okuluna bizzat giderek, 12 uzak köy okuluna ise kargoyla kitap gönderdiklerini sözlerine ekleyen Alakuştekin, "İlk kitap götürdüğümüz okulda kitap sandığı vardı ve maalesef kitap yoktu. Birçok çocukla karşı karşıya kaldığımda onların mutluluk gözyaşlarına ve kitap okuma isteklerine şahitlik ettim. Okumak için çabalayan çocukları gördüm. Kargo yolladığım yerlerden gelen sesli mesajlar inanılmaz güzeldi. Bu göz ardı edilemeyecek bir gerçekti. Birçok dernek, kuruluş var. Hepimizin yolu aynı. Aklımın, kalbimin yetebildiği kadar çalışmalara devam edeceğim. Her insanın içinde okumayı sevdirecek bir yaz şekli var; ama şiir, ama roman, ama biyografi ama roman bir şey mutlaka var ve çocuklarımızın bunu keşfetmesine olanak sağlamak büyük gurur. Bu konuya duyarlı olan insanların yaptıkları çabalar inanın çok kayda değer" şeklinde konuştu.



Berna Alakuştekin

KİTAP KOKULU KAVANOZLAR

Eylül ayının ikinci haftasında Gökçeada Cumhuriyet İlkokulu'na yapılacak kitaplık için çalışmalara başladıklarının altını çizen Berna Alakuştekin, "Bir yaprak için elele" projemize destek ürünleri hazırladık. Kendi ellerimizle organik ürünlerden hazırladığımız domates sosu, pesto sos, çilek reçeli, gül reçeli, şeftali, lavanta reçeli gibi kavanoz destek ürünlerinin geliri ve kitap bağışlarıyla Cumhuriyet İlkolu'nda güzel bir kitaplık kuracağız. Kitap kokulu kavanozlar projesinin çalışmalarımıza büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Katkıda bulunmak isteyenler instagram sayfamızdan bizlere ulaşabilir" dedi.





Melih DEMİRTAŞ