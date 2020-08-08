Diş hekiminden derin şampiyonluk

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 28 yıllık diş hekimi 53 yaşındaki Rüştü Kirman, tatile gittiği Bali adasında sualtında çektiği büyüleyici fotoğrafla dünya 1'incisi oldu. Sualtı fotoğraflarıyla kazandığı başarılara dünya şampiyonluğunu ekleyen Kirman, diş hekimliğinden sualtına uzanan yolculuğunu Yeni Asır'a anlattı. Mesleğinin yanında fotoğraf çekiminin zorlu bir alan olduğunu dile getiren Kirman, tüm yorgunluğunu su altında attığını söyledi.

BİRÇOK BAŞARI ELDE ETTİ

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olarak Kuşadası'nda 1992'den bu yana diş hekimliği yapan evli Rüştü Kirman, hobi olarak yaptığı dalışlarda denizin derinliklerindeki gizemli canlıları keşfetmek için 2006 yılından itibaren sualtı fotoğrafları çekmeye başladı. Kuşadası Yat ve Yelken Kulübü Takımı'na giren Kirman, sualtında çektiği fotoğraflarla büyük dereceler elde etti. Kirman, bireysel katıldığı yarışmalarda 3 altın ve 3 gümüş madalyanın sahibi olurken takımıyla birlikte 2 kez Türkiye şampiyonluğu, 2 kez de üçüncülük kazandı. Kirman, tatile gittiği Bali Adası'nın Tulamben Körfezi'ndeki dalışı sırasında çektiği ıstakoz türü olan 1 santimlik su canlısının fotoğrafıyla, dünyanın en prestijli yarışmalarından World Shootout sualtı fotoğraf ve video yarışmasına katıldı. 15 yıldır yapılan ve bu yıl pandemiden dolayı, ilk kez çekim tarihine bakılmaksızın 'hayatınızın en iyi kareleri Grand Prix'i' adıyla düzenlenen yarışmada Kirman'ın sualtı fotoğrafı binlerce fotoğraf arasından kompakt fotoğraf kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

SUYA GİRMEK TERAPİ GİBİ

28 yıllık diş hekimi olan Rüştü Kirman, sualtına olan ilgisinin yaklaşık 14 yıl önce başladığını belirterek, "Çocukluğumdan beri sualtına meraklıydım. Diş hekimi olarak işin yorgunluğunu atmak için dalış yapmaya başladım. Dalışlar sırasında suyun derinliklerindeki canlılar ilgimi çekti. Onları fotoğraflamaya başlayınca o neymiş, bu neymiş derken bugünlere geldim. Suyun altı gerçekten ayrı bir dünya. Oraya moraliniz bozuk girseniz iyileşip çıkıyorsunuz. Bir bakıma bir terapi gibi olduğundan herkese öneriyorum" dedi.

1 CM CANLIYI FOTOĞRAFLADI

Sualtı fotoğrafçılığının zor bir uğraş olduğunu dile getiren Kirman, şunları söyledi: "Sualtında karadaki gibi rahat hareket edemiyorsunuz. Ağırlıklarla daldığımızdan sürekli sallanıyorsunuz. Çektiğimiz canlılar da oldukça küçük. Suyun altında 1-2 milimetrelik canlıları çekiyoruz. Onlar da sürekli hareket halindeler. En ufak bir manevrada kaçıyorlar. Dünya birincisi olduğum fotoğrafı tatile gittiğim Bali Adası'ndaki dalış esnasında çektim. Tunikat veya süngere benzeyen bir şeyin üzerinde ıstakoz türü bir canlıyı fotoğrafladım. Bu canlı yaklaşık 1 santimetreydi. Çekim esnasında çok dikkatli davrandım. Dünyanın en önemli organizasyonlarından Worldshootout. org tarafından düzenlenen Sualtı Fotografı Büyük Yarışmasında Amatör kategoride 1'incilik ödülü Bali Tulamben'de, gece dalışında çektiğim bu kare ile geldi. Ülkemizin adını böyle bir organizasyonda duyurmaktan onur duydum. Aynı yarışmada video dalında 3.'lük kazanan Bülent Çalımlı'yı da tebrik ediyorum."

DENİZDE SAYISIZ CANLI TÜRÜ VAR

Türkiye'nin karasularında birçok deniz canlısı türü olduğunun altını çizen Kirman, "Denize sadece uzaktan bakmamalıyız. Deniz görünce mangal yakmak yerine biraz araştırma yapmalıyız. Suda yaşayan binlerce küçük canlı var. O canlıların hayatlarını riske atmamak için denizleri kirletmemeye özen göstermeliyiz. Kuşadası kıyılardaki deniz canlılarının fotoğraflarından oluşan sergi düzenledim. Fotoğraftaki deniz canlılarını görenler, 'bunlar burada mı yaşıyor' diye şaşırdılar. Son dönemde Güney kıyılarımızda Kızıldeniz kökenli balon balığı, aslan balığı çoğaldı. Bunlar zehirli türler. Deniz canlılarını araştırmak için üniversitelere ihtiyaç var" diye konuştu.

Kazım YÖRÜKCE