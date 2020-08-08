Hayatınızı scooter’la kolaylaştırın

NE İÇİN KULLANACAKSINIZ?

SCOOTER'INIZI nerede kullanacağınız önemli. Yakındaki ofisinize gidip gelirken... Akşamları alışverişe çıkmak için... Hafta sonu sahilde elektrikli scooter ile bir tur atarken... Hepsi gayet makul nedenler. Önemli olan rotanızı üç aşağı, beş yukarı gözünüze kestirmeniz. Çünkü bu sayede hangi teknik özelliklerin size yeteceğine de karar verebilirsiniz.



EN ÖNEMLİ MESELE: PİL

EELEKTRİKLE çalışan motor ve batarya teknolojisindeki gelişmeler scooter'ları yeniden popüler hale getirdi. Scooter'ınızın ne kadar sürede şarj olduğu ve bir tam şarj ile ne kadar yol alabildiği büyük önem taşıyor. Yokuşlar, engebeler, dur-kalklar ve bataryanızın sağlığı bu mesafeyi etkileyeceğinden, kullanmak istediğiniz günlük mesafeden 5-10 kilometre fazla menzile sahip bir scooter seçmelisiniz.



MOTOR GÜCÜ

ELEKTRİKLİ scooter'larda en önemli mesafe tüm elektrikli ulaşım araçlarında olduğu gibi motor gücünde yaşandı. Bugün 350 W güce sahip scooter'larla ulaşımı daha kolay hale getirebilirsiniz. Bütçenizi bir miktar zorlayıp motor gücünü 250 W'ın altına düşürmezseniz motor gücü açısından bir sıkıntı yaşamazsınız.



TAŞIMA VE TIRMANMA KAPASİTESİ

BUGÜN 100 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahip scooter'lar mevcut. 100 kilogramın bir miktar üzerinde iseniz scooter'ınız kırılmayacaktır tabii ama performansı bir miktar düşebilir. Bir de tırmanma kapasitesi var ki, belki de en önemi detaylardan biri de bu. 20 derecelik yokuşlara tırmanabilen scooter'lar mevcut. Burada da 15 derecenin altına düşmezseniz, 13 kilogramlık scooter'ınızı elinizde taşımamış olursunuz.



DİĞER DETAYLAR:

● ŞASİ YÜKSEKLİĞİ: Şehirlerde yolların durumu malum. Scooter'ınızın tabanının yerden ne kadar yüksek olduğuna dikkat edin. Sürüş esnasında alt tarafın çukurlara vurmadığından emin olmak için...

● AĞIRLIK: Batarya, motor derken elektrikli scooter güçlendikçe ağırlık artıyor. Bugün 10 kilogramın altında efektif bir model bulmak zor. Tercih yaparken ağırlığın mümkün olduğunca az olmasına dikkat edin. Elinizde taşımanız gereken zamanlarda kendinize dua edeceksiniz.

● LASTİK BOYUTU: Ne kadar büyük lastik, o kadar rahat bir sürüş. O nedenle çok küçük lastikli modellerden kaçının.

● OPTİMUM YÜKSEKLİK: Çok küçük modellerde öne eğilmeniz bel sorunlarına yol açabilir. FREN MESAFESİ: Biraz teknik bir detay gibi görünebilir ama fren mesafesinin ne olduğunu öğrenin. Hayat kurtaracak bir detay.