Yöreselden moderne et ve köfte

Zevki selim sahibidir köfteci/ Selim Sevelim Kadr-ü kıymetin bilelim/ Bu köfteler kara düşünceyi ak eder/ Gelenler aç gelir tok olarak kalkar gider... Dünyada ilk üç mutfak arasında gösterilen Türk Mutfağı, geçmişten günümüze köklü bir kültürel değere sahiptir. Orta Asya'nın göçebe kültüründe yer alan et ve süt ürünleri ile şekillenen Türk Mutfağı'nın yöresel yemeklerinin başında köfteler gelir. Köfteler, ülkemizde coğrafî bölgeleri, sosyal yapıyı ve çevrenin özelliğini yansıtan yöresel ürünlerimizdir. Bu hafta lezzet durağımız, köftenin ve etin en özel halini sunan ismini Orta Asya'da köfte anlamına gelen Kuffette'den alan lezzeti, servisi, ikramıyla iddialı Kuffet Et Restoran...

MUTFAK USTAYA EMANET

Arda Selvi... Genç, dinamik, başarılı... Daha önce inşaat işleri ve kafe işletmeciliği yapan genç girişimci İzmir Karşıyaka Bölgesi'nde et restoranı eksikliğini görerek, eşini dostunu götüreceği kilo ile et, köfte yiyebileceği yer bulamadığı açmış Kuffet Et'i. Selvi "Bölge halkı et restoranına gitmek istediği zaman Seyrek'e ya da daha uzak bölgelere gidiyordu. Bu eksiği kapatmak için tecrübemizin de bulunduğu gıda sektöründe böyle bir işletmeyle yer almak istedim" diyerek İzmirlilere köfte ve etin en lezzetlisinin sunulduğu, Kuffet Et Restoranı açmış. Kışın yaklaşık 90, yazın 130 kişilik bir alana sahip restoranda etlerin büyük kısmı aile çiftliğinden temin ediliyor. Mutfak, köftenin anavatanı Akhisar'ın ünlü markalarında yetişip İzmir'de büyük firmalarda çalışmış usta Mutlu Gökçen'e emanet. Et Restorana, öğlenleri bankacılar, yörenin esnafları ve semt sakinleri, akşamları ise Karşıyaka ve İzmir'in her bölgesinden müşteriler geliyor.

ÖZEL GÜNLER İÇİN

Kuffet Et Restoranı, her türlü etkinlik, dernek, şirket yemeklerinin yapıldığı özel günlerin kutlandığı teknik altyapıya ve tecrübeli ekibe sahip. Girne Caddesi Yunuslar girişinden 100 metre sonra, sağda yer alan mekanda ailenizle, dostlarınızla keyifli, lezzetli anları yaşamanız mümkün. Öğlen ve akşam servisi var. Sabah saat 11.00'da hizmet vermeye başlayan restoranda servis gece 23.00'da bitiyor.

İKRAMLARA DİKKAT

Kuffet Et Restoran'ın en önemli özelliği hijyen konusundaki titizliğiyle özel sunumları. Ana yemeklerin, ikramların, salataların, piyazların sunumu harika. Genelde mekanların ikramlarını beğenmiyorum. Ama Kuffet Et Restoran'ın ikramlarına bayıldım. Özellikle acılı ezmesini özel ekmek çeşitleriyle yemeye doyamadım. Aman siz de dikkat edin de köfte ve etlere yer bırakın. Salatasını ve köftenin olmaza olmazı piyazına bayıldım. Katkısız anne köftesi, hafif sulu, benim sevdiğim kıvamda... Kıymayı kendileri çekiyorlar. Hayvanlar, Akhisar'daki aile çiftliğinden geliyor. Kuzu ve dana etinin en özel çeşitlerini bulmak mümkün. Köftede kuzu eti olarak kol, döş ve sırt kullanıyorlar. Köftenin harcında baharat, soğan ve kıyma bulunuyor. Ben köfteyi çok severim, İzmir'de çok az yerde istediğim lezzette köfte yiyebildim. Karşıyaka bölgesinde köftenin adresi Kuffet et diyebilirim. Köfte ve etler kilo ile satılıyor. Kalite, fiyat oranına bakıldığında uygun bir fiyat politikası belirlemişler.

REZERVASYONLU KABURGA

Kokorecini denemelisiniz. Kokoreç ve sucuklarını da kilo ile satın alabiliyorsunuz. Et çeşitlerinden kuzu pirzola, beyti, bonfile, antrikot çok özel lezzetler ama benim favorim kuzu kaburga. Enfes bir lezzet, her zaman bulunmuyor bir gün önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Kendi özel yapımları Kuffet burgerlerini ve İzmir kumrusu ile burgerin birleşimi ile ortaya çıkan kumburgerlerini denemelisiniz.

KEMALPAŞA TATLISI

Tatlı olarak tahinli cevizli Kemalpaşa tatlısı veriliyor. Büyüme konusunda çok güzel hayalleri, iddiaları var Arda Selvi'nin, ileriki zamanlarda franchising şubelere olumlu bakıyor. Bu amaçla da tüm etlerin tedarik edileceği büyük bir çiftlik hayali olan Arda Selvi, "Hijyen ve kalitenin yanı sıra elimizden geldiğince uygun fiyatlar sunmaya çalışıyoruz. Etlerimizi herkesin görebileceği özel dolaplarda saklıyoruz ki kimsenin aklında soru işareti kalmasın. Mavişehir'de ikinci bir şube düşünüyoruz. İstanbul, Ankara, Çeşme ve Bodrum sonraki hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi.



Son söz; Marka, üç bileşenin ürünüdür; mirası ve kalıcı gelenekleri, karakteristik davranış tarzı ve kültürü, gelişimin sürekliliğini sağlayan rüyadır. Marka, işletmenin gerçekleştirmek için çıktığı büyük rüyayı somutlar. Büyük zincir bir marka yaratmak amacıyla, bir rüyanın hayalin peşinden giden Arda Selvi'ye başarılar diliyorum