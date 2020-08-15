Emektar makineler tarihe tanıklık ediyor

Aydın'da matbaa ustası Yavuz Kolalı'nın dükkanında bulunan 160 yıllık sallama tipo ve 140 yıllık bıçak makinesi, tarihe tanıklık ediyor. İki makineyle yılladır geçimini sağlayan Kolalı (66), bu iki tarihi makinenin koruma altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyor.

KORUMAYA ALINSIN

Aydın'ın ilçesi Efeler'in Hasan Efendi Mahallesi'nde matbaa dükkanı bulunan Yavuz Kolalı, tarihi makineleriyle mesleğini yerine getiriyor. Babası Mustafa Kolalı ile birlikte 1957 yılından beri dükkanda çalışan Yavuz Kolalı, 160 yıllık sallama tipo ve 140 yıllık bıçak makinesiyle hizmet veriyor. Bu tarihi makinelerle kitap, maaş bordrosu ile birlikte kentin o dönemdeki yerel gazetelerini basan Kolalı ailesi, iki makinenin korunma altına alınmasını istiyor. İki makinenin çalışır durumda olduğunu belirten Kolalı, satılığa çıkardığı iki makinenin kültüre ilgi duyan insanlar tarafından alınmasını umut ediyor.

MEHMET KAVAS