Otel odasına sıkışıp kalan hayatları yazdı

Tireli Araştırmacı Yazar Yılmaz Göçmen'in, 'Her otel odasından duman ayrı tüter' isimli yeni kitabı okuyucusuyla buluştu. İlk olarak, 2006 yılında 'Akdeniz Nerede' isimli kitabıyla okuyucusuna merhaba diyen Göçmen, o günden bu yana çok sayıda kitaba imza attı. İzmir Kemeraltı'nda bulunan tarihi Şükran Oteli'nde çalışan ve yaşayanların hayat hikayelerinden kesitlerin yer aldığı yeni kitap büyük beğeni topladı.

ÖNCE İSMİNİ KOYDU

10. kitabını piyasaya çıkarmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Göçmen, "Bu kitabı yazmak için söz konusu otelin çevresinde yaklaşık 1 buçuk yıl zaman geçirdim. Orada yaşayanların farklı hayat hikayeleri aslında başlı başına birer kitap konusu. 1969 ile 1973 yılları arasında Aydın Bozdoğan Yeniköy'de görev yaparken, yörede 'molla dayı' diye tanınan gün görmüş bir büyüğümüz bir kış günü yanıma gelerek bana köyü göstermiş ve 'Bak hoca, her evin bacasından duman farklı tütüyor. Her evde yanan ateşin nasıl ve ne ile yandığını sadece o evlerde yaşayanlar biliyor. Bunu hiç unutma' demişti. Bu otelde de her odadan duman ayrı ve farklı şekilde tütüyor, her odada farklı hayatlar yaşanıyordu. Bu yüzden kitabımın adını daha kaleme almadan yıllar önce koymuştum" dedi.