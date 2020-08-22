75 yıl sonra açılan çantanın gizemi

Ahıska Türklerinden olan Dede Ahmet Aksoy, Çarlık Rusyası'nda tıp okumuş, ancak sonra Osmanlı İmparatorluğu'na sığınınca 2.Abdülhamit'in açtığı Yıldız Sağlık Okulu'nda yeniden aynı tahsili görmüştü. Osmanlı döneminde mesleki yaşamında sağladığı faydalar sebebiyle "Osmanlı Yüksek Liyakat Nişanı" sahibi olan Ahmet Aksoy, Cumhuriyet'in ilanından itibaren Uşak Belediyesi'nde uzun yıllar çalışıp zamanın salgınlarına karşı mücadele etti ve "Aşıcı Ahmet Efendi" ismiyle ünlendi. Uşak tarihini anlatan kitaplarda, örneğin yazar Haşim Tümer, onu pipo içen, papyon kravat takan, Latin alfabesini çok önceden bilen, zamanına göre çok ileri kültürlü bir beyefendi olarak "Üç Büyük Uşaklı" arasında sıraya sokmuştu. Ahmet Aksoy'un eliyle yaptırdığı ve ömrü boyunca yaşadığı ev, Uşak'ta 1 numaralı SİT olarak ilan edildi ve günümüzde bir kültür-sanat merkezi olarak hizmet etmektedir.

BİR MÜCEVHER GİBİ

Ahmet Aksoy, 1953'te vefat ettikten sonra sağlık çantası oğlu Cemal Aksoy'a, ondan da torunu Yaşar Aksoy'a intikal etti. Baba Cemal Aksoy, çantayı açıp oğluna içindekileri göstermedi, oğlu ise gazetecilik mesleği ile uğraştığından dedesinin çantasını açıp içine bakmaya hiç fırsat bulamadı. Ama baba-oğul, bir değerli mücevher gibi kütüphanenin üstünde tozlar içinde çantayı uzun yıllar korudular. 1995 Karşıyaka sel baskınından evden kurtardıkları ilk eşya o çantaydı.

HİÇBİRİ BOZULMAMIŞ

Gazeteci Yaşar Aksoy, babasından devraldığı ve hayatı boyunca açıp içini görmediği dedesinin 1940'lı yılların ortasından beri kapalı duran tıp çantasını geçtiğimiz günlerde açtı. Ve hayretler içinde kaldı. Çantanın içinde tedavi ve cerrahi operasyonlara hazır bir manzara gördü. Her türlü ameliyat düzeneği, şırınga iğneleri ve sünnet aletleri pırıl pırıldı, pamuklar, gazlı bezler, ilaçlar ve ampuller olduğu gibi bozulmamış

olarak duruyordu.



SALGIN İLAÇLARI

Yaşar Aksoy çantanın içe-riğini bize şöyle anlattı: "Dedemin çantasının için-den çıkanları, ne olur ne olmaz diyerek, maske takarak ve eldiven giyerek güneş gören balkonumda masa üstünde açtım ve çıkan-ları sıraya dizdim. Özellik-le bozulmamış şırınga ampulleri çok ilgimi çekti. Veba, kolera, tifo salgın-ları için kullanılan ilaçlardı bunlar. Mesela bun-lardan biri, 1930'dan itibaren İtalya tarafından piyasaya sürülen bir dolaşım ve solunum düzen-leyici ilaçtı, Orta Avrupa ve Macaristan'ı kasıp kavuran tifüs, tifo, verem ve ağır solunum yolu hastalıkların-da yoğun biçim-de kullanılmıştı. Çantanın içinde-ki diğer ampuller üzerinde araştır-ma yaptım, özel-likle ALFA gurubu ilaç ampullerinin çokluğu dikkati-mi çekti. Bu ilacın geçmişte ve hatta günümüzde ateşli salgın hastalıklar-da yoğun kulla-nıldığını biliyoruz. Hatta korona sal-gının ilk döneminde de denendi. Böylece dede-min 1920, 30 ve 40'larda Anadolu'da salgın has-talıklarla savaştığı belli oldu.



KORUMAYA DEVAM EDECEĞİM

Aksoy sözlerine şöyle devam etti: "Çantayı korumaya kararlıyım. Sağlık Müzesi'ne bağış, Uşak Kent Tarihi Müzesine bağış veya üç erkek torunumdan birine emanet etmek konusunda şimdilik bir kararım yok."

Fatih ŞENDİL