Doğa ananın koruyucusu

KUŞ CENNETİ MİLLİ PARKI / BALIKESİR

Marmara Bölgesi'nde, Balıkesir sınırları içinde 17.058 hektarlık bir alana yayılmış olan Kuş Cenneti Milli Parkı'nın en büyük özelliği Anadolu'dan Avrupa'ya geçen kuşların göç yolları üzerinde bulunan önemli bir bölge olmasıdır. Mevsimlere göre su seviyesi değişen ve bol gıdalı (örtrofik) bir göl olan Manyas Kuş Gölü'nün temel kaynak değerini oluşturduğu milli park adının hakkını vererek 266 kuş türünü bünyesinde barındırır. Aynı zamanda antik çağ yerleşimlerine yoğun olarak rastlanan bir bölgede yer alan milli park alanı M.Ö. 8 yüzyıldan itibaren Anadolu'ya yerleşmeye başlamış Lidyalılar ile onların egemenliğine son verecek Perslerin izlerini de taşır. Bölgeye Cennet anlamına gelecek bir isimle ilk defa adlandıranların da Persler olduğu bilinir.



DİLEK YARIMADASI - BÜYÜK MENDERES DELTASI MİLLİ PARKI / AYDIN

Ege Bölgesi'nde, Aydın ili sınırları içinde yer alan milli park alanı 27.589 hektarlık bir bölgeyi kaplamaktadır. Dilek Yarımadası, Türkiye'deki maki bitki örtüsünün en iyi örneklerine sahiptir ve kuzey bölümlerinde Karadeniz florasına ait bitki türlerini de barındırmaktadır. Ayrıca Dilek Yarımadası'nda Türkiye'nin en temiz ve doğal sahilleri bulunmaktadır. Bu kıyılar tüm dünyada yalnızca 500 adet kalmış olan Akdeniz Fokları'nın doğal yaşam alanıdır.



SPİL DAĞI MİLLİ PARKI / MANİSA

■ Ege Bölgesi'nde yer alan ve antik çağlardan beri uygarlığın önemli merkezlerinden biri olmuş Manisa ilinin sınırları içinde yer alan Spil Dağı Milli Parkı; içerdiği jeolojik oluşumlar, zengin bitki örtüsü ve barındırdığı hayvan türleriyle birlikte tarihi dokusuyla da önemli bir koruma alanıdır. Gediz Ovası'nda 60 metrelik bir rakımdan başlayıp, Karadağ eteklerinde 1517 metreyi bulan bir rakıma ulaşan milli park alanında dere yatakları ve yer yer dik kanyonlar bulunur. Milli Park sınırları içinde yer alan pek çok endemik bitki türünün yanında bölgeye özgü olan Manisa Lalesi de parkta doğal olarak yetişir. Spil Dağı Milli Parkı'nda, doğada özgürce yaşayan ve yine bölgeye özgü olan yılkı atlarını görmek de mümkündür.



KAZDAĞI MİLLİ PARKI / BALIKESİR

■ Balıkesir'in Edremit ilçesi sınırları içinde 20.935 hektarlık bir bölgeyi kaplayan Kazdağı Milli Parkı, Türkiye'nin Marmara ve Ege Bölgeleri arasındaki bir geçiş alanında yer alır. Biga Yarımadası'nın en yüksek noktasını da içinde barındıran Kazdağı, içinde endemik türlerin de bulunduğu zengin bitki örtüsü ve içinde barındırdığı yabani canlı popülasyonuyla adeta bulunduğu bölgenin akciğerleri olma özelliğini gösterir. Kuzey güney doğrultusunda uzanan derin vadilerle kanyonlar deniz etkisinin içerilere taşınmasını sağlar.



SAKLIKENT MİLLİ PARKI / MUĞLA-ANTALYA

■ Türkiye'nin güneybatısında Antalya ve Muğla kentleri arasında yer almaktadır. Eşen Çayı'nın bir kolu üzerinde ortaya çıkmış olan kanyon, oldukça dik vadi yamaçlarına sahiptir. Türkçe'de, "gizli şehir" anlamına gelen Saklıkent ismi, kanyonun gözlerden uzak ve gizemli güzelliğini yansıtır. Kanyon'u oluşturan dik yamaçlara kurulmuş 200 metrelik bir asma köprüyle girilen kanyonda yapılan bir gezinti, manzaralarla ziyaretçilerin nefesini keser. Anıt ağaç niteliğindeki sedirler ile endemik geofit ve siklamenler görülmeye değer doğal güzelliklerdendir.



MARMARİS MİLLİ PARKI / MUĞLA

■ Türkiye'nin Güneybatısı'nda, Akdeniz ve Ege kıyılarının kesiştiği bölgede yer alan bir milli parktır. Marmaris Milli Parkı'nda; Amos Harabeleri, Phsykos Antik Kenti, Marmaris Kalesi gibi görülmeye değer arkeolojik kalıntılar ve tarihi eserler bulunur. Kıyı bölümlerinde yoğun olarak rastlanan Sığla Ağaçları milli parkla özdeşleşmiş endemik bitki türüdür. Park'ın yer aldığı bölgenin uzun süredir sahip olduğu turistik olanaklar, ziyaretçiler için ulaşım ve konaklama kolaylıkları sağlar.



HONAZ DAĞI MİLLİ PARKI / DENİZLİ

■ Ege Bölgesi'nde Denizli ili sınırları içinde yer alan Honaz Dağı Milli Parkı, Türkiye'nin güneybatı kesimlerinde bulunur. Milli Park, 2528 metrelik zirvesiyle Ege Bölgesi'nin en yüksek noktasını içinde barındıran Honaz Dağı etrafında oluşturulmuştur. Çevresinden oldukça dik olarak yükselen dağ, çoğunluğu kızılçam, karaçam ve ardıçtan oluşan gür bir bitki örtüsüne sahiptir. Sınırları içinde Frigya Uygarlığı'nın önemli merkezlerinden biri olan Colossae antik kentini de barındıran milli park, bu sayede ziyaretçilerine milattan önceye tarihlenen pek çok kaya mezarını görme imkanı da tanımaktadır.



TROYA TARİHİ MİLLİ PARKI / ÇANAKKALE

■ Ege Bölgesi'nin Çanakkale ili sınırları içinde yer alan milli parkın kaynak değerini ünlü Yunanlı ozan Homeros'un insanlık tarihinin en eski destanlarından birinde anlattığı Troyalılar ile Akalar arasında 10 yıl süren savaşın epik hikayesi oluşturur. İliada ve Odysseia destanları ile ölümsüzleşen ve uluslararası öneme sahip olan Troya antik kenti ve ünlü tahta atın bulunduğu alanı kapsayan milli park, eşsiz bir tarihi değere sahiptir. Arkeologlar alanda yaptıkları çalışmalarda, bölgenin tarihinin çok daha erken dönemlere kadar uzandığını tespit etmişlerdir. Erken bronz döneminin ilk yerleşimlerden biri olarak da tanımlanan bölgede dokuz katmanda kırktan fazla yerleşim evresine ulaşılmıştır.