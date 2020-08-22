Dünya camilerinin halısı Demirci’den

AYASOFYA-İ Kebîr Câmii'nin ibadete açılma-sıyla birlikte 86 yıllık rüya gerçekleşti. Müslü-manlar Ayasofya-i Kebîr Câmii'ne akın eder-ken caminin halıları da gündem oldu. Bu kutsal mekanda kullanılacak halılar Manisa'nın Demirci ilçesinden seçildi ve özenle dokunup serildi. Ayasofya-i Kebîr Câmi, Demirci halıcı-lığına da uğur getirdi. Sadece halıyı dokuyan firma değil birçok firma sipariş almaya başla-dı, Öyle ki Orta Asya'nın en büyük camisi olan Kazakistan'daki Hazreti Sultan Cami'nin halı-ları da Demirci'den tercih edildi. Demirci, Aya-sofya-i Kebîr Câmi'nden sonra Orta Asya'nın en büyük camisine de iz bıraktı.



PADİŞAH CAMİLERİNİ SÜSLÜYOR

CAMİ halıcığına geçiş hikayesini anlatan Demirci Atölye Halıcılığını Geliştirme Dernek Başkanı Kazım Aysan, halı diyarı ilçede 200 yıllık bir el halıcılığı tarihinin olduğunu söyledi. Makineleşme sürecinin 1925 yılında başladığını dile getiren Aysan, "Girişimciler ve vizyon sahibi kişiler makine ile halı dokumaya başlıyorlar. Halı fabrikası kurularak sayı giderek artıyor. Yün halısına yöneliş başlıyor. Antep'te, Kayseri'de akrilik dediğimiz polyester esaslı halılar dokunurken Demirci marka olmak için yün halıya yöneliyor" diye konuştu.



İNTERNETTE 'TIK' SAYISI 5 KAT ARTTI

AYSAN, "Ayasofya-i Kebîr Câmi'ne Demirci'de halı dokunduktan sonra Demirci büyük bir ilgi odağı haline geldi. Ayasofya Cami'ne halıyı döşeyen firmanın yanı sıra ilçedeki diğer firmalara da katkısı oldu. Demirci'de yün halı dokuyan fabrikaların internet sitelerinin tıklanma sayısı 5 kart arttı. Demirci halıları Japonya'dan Yemen'e, Rusya'dan ABD'ye kadar birçok ülkedeki camiyi süslüyor. Türkiye'nin birçok camisi ve yurt dışındaki camilerin halılarının Demirci'de dokunduğunu kaydeden Aysan, "Bursa Ulu Cami, İstanbul Yeni Cami, Selimiye Cami, Süleymaniye Cami, Şakirin Cami, Eyüp Sultan Cami gibi Türkiye'nin en ünlü camilerinin halıları Demirci'de dokundu" dedi.



YANMAZ VE ZEHİRLEMEZ

DEMİRCİ'DE diğer bir halı fabrikası sahibi Bülent Arslan, "Halılarımızın hammaddesi yüz 100 yündür. Her şeyden önce doğal ve natürel bir malzeme. En önemli özelliği de alev almamasıdır. Yün halılarda yanmazlık özelliği en büyük tercih nedenlerinden biridir. Yün halı yanmadığı gibi duman çıkarsa da çıkan duman da insanı zehirlemiyor" dedi.



BAKTERİ BARINDIRMIYOR

ANTİBAKTERİYEL özellik taşımasının da önemli bir tercih nedeni olduğunu anlatan Bülent Arslan, "10 yıkamaya kadar yün halı zararlı bakteriyi üzerinde barındırmıyor. Ancak 10 yıldan sonra özelliği kayboluyor. 10 yıl da cami halıları için önemli bir süredir. Ayrıca yün halının esneklik özelliği de var, bu şekilde halının şekli de bozulmuyor" diye konuştu.



ORTA ASYA'NIN EN BÜYÜK CAMİSİ DE DEMİRCİ'DEN DÖSENDİ

AYASOFYA Cami'ne dokunan halıların ardından Orta Asya'nın en büyük camisi olarak bilinen Kazakistan'daki Hazreti Sultan Cami'ne de Demirci'den halı dokundu. Kazakistan'ın Başkenti olan Nur Sultan'da bulunan Hazreti Sultan Cami'ne halıları sermek için götüren İsmail Özkul, firma çalışanlarıyla birlikte büyük bir özveriyle hem Demirci'nin hem de Türkiye'nin adını duyuruyor.

Nermin UÇTU