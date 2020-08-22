Pembe gönlüm sende

80'LERİN ikonik dudak renklerinden biriydi pembe. Şimdilerde yine ve yeniden revaçta. Sürdüğünüz anda modumuzu değiştirmesine, cilde tazelik getirmesine bayılıyoruz. Ama tabi doğru tonu bulursak... Evden koşarak çıktığımız ve makyaj yapmaya vakit bulamadığımız günler de bir dolu. Oysa tek yapmak gereken çantada pembe bir ruj bulundurmak. Özellikle de dudak renginizin 1-2 ton koyusu bir pembe ruj, cildinizin anında ışığını bulmasına, canlanmasına ve iyi hissetmenize yardımcı. Tabii pembe rujlar farklı renk tonlarına sahip olabileceği için tercihinizi yaparken bunu göz ardı etmemeniz gerekiyor. Bu yıl daha çok şeftali pembesi veya buna yakın tonların tercih edilebileceği aktarılıyor. Özgün ve fazla makyajdan hoşlanmayan kadınlar için bu ruj bu yılın en gözde tercihi olarak duruyor.