Tişörtlerde vatka trendi

Bu sezon vatka patlaması her yerde karşımıza çıkıyor. Ceketlerden sonra vatkalar günlük hayatımıza tişörtlerle birlikte giriyor. Bahar ayından beri devam eden bu trend önümüzdeki sezonda da devam edecek gibi. Özellikle sokak modasının öncüleri bu tişörtleri çoktan giydi bile! Birçok markada bulabileceğiniz bu tişörtler ister jeanle ister etekle kombinlenerek giyilebilir. Bloggerlarda karşımıza çıkan bu trend, kış sezonunda sweatshirtlerde karşımıza çıkacak gibi. Sezon bitmeden siz de hemen bir tane vatkalı tişört edinin derim.

Fulya TANYOL