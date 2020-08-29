Atölye kuran üniversiteli Sam çeligine hayat veriyor

İzmirli üniversite öğrencisi Ege Üçkaya, kurduğu atölyede esnekliği, sağlamlığı ve üzerindeki desenle dikkati çeken Şam çeliğinden bıçak ve çeşitli objeler yapıyor. İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan İzmir Yüksek Teknolojisi Enstitüsü Fizik Bölümü öğrencisi 24 yaşındaki Ege Üçkaya'nın Şam çeliğine olan merakı lise yıllarına dayanıyor. Geçen sürede araştırmalar yapan Üçkaya, Şam çeliği üretimi için yaklaşık 3 yıl önce evinin yakınına atölye kurdu.



EĞİTİM ALMADI

BU konuda herhangi bir eğitim almayan üniversite öğrencisi, çeşitli kaynaklardan öğrendiği bilgilerle Şam çeliği üretimine başladı. Atölyesine fırın kuran ve burada yaklaşık 250 dereceye ulaşan sıcakta çeliğe şekil veren Üçkaya, zorlu bir sürecin ardından Şam çeliği elde ediyor.



İNTERNETTEN SATIŞ DA YAPIYOR

Hobi olarak başladığı Şam çeliği üretiminde bıçak ve çeşitli objeler üreten Üçkaya, internetten satış yaparak, gelir elde ediyor. Zamanının büyük bölümünü atölyesinde geçiren Üçkaya, mesleğini daha da ileri noktaya taşımayı hedefliyor. Dımışki ve Damascus olarak da bilinen çelik, üzerindeki desenlerle de dikkati çekiyor. Üçkaya, geçmişi çok eskiye dayanan Şam çeliğinin çok fazla türevi olduğunu belirtti