Ne kadar uzak o kadar iyi!

İŞTE SİZE PLASTİKTEN UZAK KALMANIZI SAĞLAYACAK 7 ÖNERİ

Cam şişe ve matara

İÇİNDE bulunan kimyasallar dolayısıyla pet şişede tüketilen suyun kalitesinde (PH değeri) azalma meydana gelmektedir. Bu önemli neden dolayısıyla pet şişeler yerine matara veya cam şişeler tercih edilmeli, ayrıca eve alınan suyun cam damacanada olmasına özen gösterilmelidir



PİPET YERİNE KAĞIT PİPETLER

ÖZELLİKLE dışarıda yemek yerken sıvı tüketiminde pipet kullanımı son yıllarda oldukça artış göstermiş durumda. Hem çevre hem de sağlığa zararları nedeniyle plastik pipetler yerine cam bardaklar veya kağıttan imal edilmiş pipetler tercih edilmelidir.



ÇEVRECİ MUTFAK GEREÇLERİ

PLASTİK ürünlerin en yoğun olarak kullanıldığı alanların başında mutfaklar geliyor. Plastik ve tek kullanımlık malzemeler yerine paslanmaz çelik, bambu ve cam gibi maddelerden üretilen mutfak gereçlerin kullanımı tercih edilmelidir.



CAM VEYA ÇELİK SAKLAMA MALZEMELERİ

YİYECEKLERİ saklamak için plastik malzemelerin kullanımı da yoğun olarak devam ediyor. Hem çevre hem de insan sağlığı açısından yiyecekler plastikten üretilen saklama malzemeleri yerine cam kavanozlar ve çelik kaplarda muhafaza edilmelidir.



KUMAŞ ALIŞVERİŞ ÇANTASI

YAYGIN olarak kullanılan plastik çantaların ve torbaların ham maddesi petroldür. Bu maddeler insan vücuduyla da, temas ettiği gıdalarla da etkileşime geçerek ciddi hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Bu önemli nedenler dolayısıyla alışveriş ve diğer kullanım alanları özelinde plastik poşetler ve çantalar yerine bez veya hasır kumaş alışveriş çantaları ve torbaları tercih edilmelidir.



KAĞIT YA DA KARTONLA PAKETLENMİŞ GIDALAR

GÜNÜMÜZDE gıdalar çoğunlukla plastik malzemeler içerisinde muhafaza edilmektedir. Dondurulmuş gıdaların ambalajları da çoğunlukla plastiktir. Bu tip yöntemlerle paketlenmiş gıdalar yerine kağıt ya da kartonla paketlenmiş gıdalar tercih edilmelidir.



PLASTİK OLMAYAN DİŞ FIRÇALARI

GÜNLÜK hayat içerisinde yoğun olarak kullanılan ve plastikten üretilen ürünlerin arasında diş fırçaları da yer alıyor. Plastik diş fırçaları yerine bambu gibi doğada çözünebilir maddelerden üretilmiş diş fırçaları kullanılmalıdır.