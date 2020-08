Salaşlıkla kalite birleşti

Bu haftaki lezzet durağımız, Türkiye'nin en ünlü tatil beldelerinden, ülkemizin İzmir'in marka değeri Çeşme'de, salaşlıkla kaliteyi birleştiren Çiftlikköy limanının kenarındaki sıra dışı ve özel mekan "Salla". Yapılan her şeyin özel bir hikayesinin olduğu, herkesin yemek yiyebileceği ve şeffaf mutfağıyla alışılmışın dışında lezzetleri tadabileceğiniz bir mekan. Üç İzmirli kadının ortaklığında kurulan, kadın dokunuşlarının hissedildiği, naifliğin, sıcaklığın, sevginin ve muhabbetin aktığı bir mekan. Logolarında en çok sallanan hayvan olan maymun var.



İZMİR'İN YÜZ AKI

Turkuaz denizi, kadifemsi ve altın renkli kumsalları, akvaryumu andıran koyları, şifa dağıtan kaplıcaları, hayranlık uyandıran su altı dünyası, adrenalin tutkunlarının gözdesi spor aktivitelerine elverişli yapısı ve eğlence hayatıyla ünü yurt içini aşıp yurt dışına ulaşan Çeşme, İzmir'in turizmde yüz akı... İzmir'in batısında, kendi adını taşıyan yarımadanın en ucunda bulunan ve tarih boyunca gemiciler tarafından "Küçük Liman" diye adlandırılan bölgede yer alır Çeşme. İsmini bölgedeki zamanla çoğalan ve buz gibi suların aktığı çeşmelerden almıştır. Çeşme'de akşam bir başkadır. Aylardan Mayıs ise gül, Eylül ise melisa kokuları rıhtıma çağırır yazlıkçıları. Karanlık denizdeki yakamozların ışığı Sakız'ın solgun ışıklarına karışır. Gece yarısına doğru bülbüller ötmeye başlar ve denizden esen sert rüzgar bile artık yetemez olur aşıkları, Çeşmeli rüyalarından alı koymaya...



KALİTEYİ ELDEN BIRAKMIYOR

Salla adı gibi kendinizi tatil moduna bıraktığınız saldığınız canınızın istediğini yiyebildiğiniz kasmadığınız ama kaliteyi de bir o kadar elden bırakmayan bir mekan. Bütün lezzetler özel, günlük ve taze. Sizin isteğinize göre hazırlanıyor. Balık, et ve hamburgerin en özel ve leziz çeşitlerini bulabileceğiniz size ait bir mekan. Her şey doğal. Muhabbetler, ilişkiler ve tabii ki ürünler ve lezzetler de... Mekan keyifli rahat tasarımı ile huzur veriyor. Mümkün olduğunca modern ama sıcak, ferah, renkli ve doğal bir konsept yakalanmış. Misafirlerin rahatlığı ve konforu renklerde, dokularda, aydınlatma ve malzemelerde hissetmesi için her ayrıntı düşünülmüş. Endüstriyel olandan uzaklaşılmış, kişiye özel bir his yaratılmaya özen gösterilmiş. Dekorasyon bir kadın titizliği zevki ile bütün detaylar düşünülmüş.



İŞİNİ SEVGİYLE YAPIYOR

Serap Sokullu... Uluslararası hukuk firmasında yönetici olarak çalışırken pandemi dolayısıyla Çeşme'ye abisinin yanına gelmiş. Geliş o geliş; yüzündeki gülümsemeyi yüreğindeki sevgiyi sıcaklığı zarafeti mekana yansıtmış. Ortakları Selin Başeğmez ve şef Sena Abay... Mutfak, Şef Sena Abay'a emanet. İşini sevgi ile tutku ile yapan eli lezzetli tam bir usta.



GÜNÜN HER SAATİ İÇİN ALTERNATİF

Salla, harika manzarası, deniz esintisi, özenli ve sıcak ambiyansı, deneyimli personelleri ile rahat edeceğiniz bir yer. Günün her saati keyfini çıkarabileceğiniz, sizin yeriniz. Farklı konseptleri bir arada yaşayabileceğiniz çok özel bir mekan. 50-55 kişilik mekanda hem hamburger, hem balık aynı anda servis ediliyor. İster Salla balık ye ister hamburger ye ister köfte...



MÜŞTERİLERE HEDİYE

Her gelen müşteriye sabun hediye ediliyor. Kullanılan bütün ürünler en iyisi. Her şey günlük ve taze, dondurulmuş hiçbir ürün bulunmuyor. Mutfakta alışılmışın dışında değişikler lezzetler tadabilirsiniz. Soğuk mezeler; portakallı fava, enginarlı ahtapot, ananaslı levrek marin ve çeşit çeşit taratorlar, ara sıcaklar, karides mantı, çıtır mezgite bayıldım doğrusu. Ve soslu Salla midye... Midyeler günlük taze alınıyor.





BÜYÜMEYİ DÜŞÜNÜYORLAR

Hamburger çeşitleri, et çeşitleri sosis, patatesler, onne patatesleri cip şeklinde harika lezzet; denemelisiniz. Ana yemeklerde balık çeşitleri ve et ve hamburger çeşitleri... Et çeşitleri, ıslak köfte çok beğenilmiş; normal kaburga et kıyması ile ev köftesinin malzemeleri harmanlanmış; ortaya çok güzel bir lezzet çıkmış. Tatlı olarak mekanı spesiyali olan sıcak elma tatlısı dondurma ile servis ediliyor. Değişik bir lezzet, deneyebilirsiniz. Büyümeyi ve şubeleşmeyi düşünüyorlar ama franchaise vermek istemiyorlar.



SON SÖZ: Bazen büyük iddialar ortaya koymadan da üretip insanlara hizmet edebilirsiniz. Yıllarca bir işi yaptıktan sonra da bilgi, birikim ve tecrübelerinizi kendi ortamınızda değerlendirebilirsiniz. Serap Sokullu ve ortakları da kendi birikimini, emeğini, çabasını, deneyimlerini ve kültürünü Salla ile yaşatmaya karar vermişler. Bu lezzet yolculuğunda Salla ailesine başarılar diliyorum.