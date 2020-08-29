Sezonun en dikkat çeken trendi: “Patchwork”

Önümüzdeki birkaç ay içinde gardrobunuzda ne olacağını bildiğinizi sanıyor olabilirsiniz, ancak bazen her yerde aniden ortaya çıkmayı başaran trendler gizleniyor! Patchwork yani "yama desenler" de bunlardan biri. 60'lı yılların modası olan bu desen kış sezonundan itibaren diğer sezonlar da dahil olmak üzere kullanılmaya devam edecek. Bohem tarzını da andıran bu stil hayatımıza ilk olarak pantolonlarla girdi. Üstelik bu günlerde şaşırtıcı trend ödülü 'patchwork' yani yama desenine gidiyor. Bottega Veneta ve The Row gibi trend belirleyici markalarında koleksiyonunda bolca yer verdiği patchwork siluetleri, "çirkin" trendlerin hala yerlerini koruduğunu gösteriyor.