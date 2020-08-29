Zamana hükmeden turizmci

25 yıldır İzmir'de turizm sektöründe olan ve 13 senedir de Yağız Turizm'in sahibi olarak hizmet veren Ayhan Turan, saat ve vazo koleksiyonuyla, yıllardır yakın çevresinin ve müşterilerin dikkatini çekiyor. Daha önce 14 yıl Hollanda'da yaşayan ve o sürede küçük bir antika dükkanı işleten Turan, İzmir'den önceki yaşantısının birikimlerinden kopamayıp antika saat ve vazo koleksiyonerliği yapmaya devam ediyor.



BİR KISMI DA EVİNDE

Antika sevgisinden vazgeçemeyen Ayhan Turan, "Oradaki dükkanı buraya getiremedik ama tekrardan İzmir'de saat ve vazo biriktirmeye başladım. 180 saat ve 200'ün üzerinde vazom var. Bende sadece masa saatleri değil, duvar ve kol saatleri de mevcut. Saatlerin 160'ı çalışır vaziyette ama çok ses yaptığı için kurmuyorum onları. Saatlerin bir kısmı dükkanımda, kalanı da vazolarla birlikte evde" açıklamasını yaptı.



BİT PAZARINA GİDİYOR

Eski eserleri bulmak için bit pazarı tabir edilen halk pazarlarında uzun vakitler geçiren Turan, "Yıllarca pazar sabahları saat 3 buçukta kalktığımı bilirim. İzmir'in yanı sıra Manisa ve Aydın'daki pazarlara da gidiyorum. Satın aldıklarımın içinde Türk eserlerle beraber Alman ve Fransız yapımı olanlar da var" dedi.



EMEKLİ OLUNCA DÜKKAN AÇACAK

EMEKLİ olduğu zaman yeniden antika dükkanı açmayı düşünen Turan, "Ticaretin ve satın almanın dışında genç nesil birşeyler görsün diye yapmak istiyorum bu işi. Eskiden de çok para kazanma amacında değildim zaten. Öyle olsa şuanki turizm işimden daha çok kazanırdım. İmal edilirken bir sürü emek verilmiş. İnsanlar yıllarca bu eserleri evlerinde barındırmış. Kimbilir hangi köşklerden, saraylardan geldi. İleride tüm eserlerin tarihçesini anlatan bir kitap bile hazırlamayı düşünüyorum" dedi.

ERCAN AKGÜN