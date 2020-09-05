Hangi bilgisayarı alsak!

BU YIL çocuklar okula uzaktan eğitimle başladı. Şimdiye kadar her öğrenci belki bir bilgisayar istiyordu ebeveyninden ancak bu yıl bilgisayar bir lüks değil ihtiyaç haline geldi. Hala hangi bilgisayarı alacağınıza karar vermediyseniz, bilgisayar alırken göz önünde bulunduracağınız kriterleri sizin için derledik...



KULLANIM AMACI

Bilgisayar almadan önce ilk olarak kullanım amacınızı gözden geçirmeniz gerekir. Alacağınız bilgisayarı en çok nerede kullanacağınızı düşünmelisiniz. Masaüstü bilgisayarlar, laptoplara göre aynı fiyata daha fazla performans sunar. Ayrıca tamir masrafları da dizüstü bilgisayarlara göre çok daha azdır. Laptoplar ise taşınabilirliğe önem veren ve sabit bir ortama bağımlı kalmak istemeyen kullanıcılar için idealdir.



İŞLETİM SİSTEMİ

Bilgisayar satın alırken cihazın hangi işletim sistemine sahip olması gerektiğine karar vermeniz gerekir. Microsoft'un en son işletim sistemi olan Windows 10, kullanıcılara birçok imkân sunmaktadır. Windows 10; oyun konsolları, akıllı telefonlar, tabletler ve diğer bilgisayarlarla etkileşim içinde çalışma imkânı verir. MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarlar, Windows'ta olduğu kadar oyun imkânı sunmasa da daha güvenli kullanıcı deneyimi vadetmektedir.



HIZ VE İŞLEMCİ

Bir bilgisayarın performansını donanım özellikleri belirlerken hızını ise bilgisayarda yer alan işlemci belirler. Hem Intel hem de AMD, farklı işlemci modelleri ile kullanıcılara pek çok seçenek sunmaktadır. Dizüstü bilgisayarlar için 1 GHz saat hızından başlayan mobil işlemciler kullanılırken masaüstü bilgisayarlarda 4.5 GHz'i aşan hızlarda işlemciler yer alabilir. İşlemcilerin ayrıca kaç çekirdekli olduğuna göre yaptığı işlemlerin hızı, dolayısıyla bilgisayarın performansı da etkilenmektedir. Üst düzey bir bilgisayar arayanlar için 16 çekirdeğe varan işlemciler ön plana çıkarken, 2 ya da 4 çekirdekli işlemciler ise gündelik kullanımda fazlasıyla yeterli olmaktadır.



RAM

Bilgisayarın sahip olduğu bellek (RAM) miktarı arka planda daha fazla işlem yapılmasına izin verir. Günlük kullanım için 4 GB RAM miktarı bile fazla olabilir. Ancak video düzenleme gibi daha ağır işlemler için bilgisayar almak isteyen kullanıcıların en az 8 GB RAM tercih etmeleri gerekmektedir.



EKRAN KARTI

Yüksek grafik kalitesi isteyen oyunlar, render çalışmaları ve 3 boyutlu modelleme gibi grafik gücü isteyen işlemler için NVIDIA GeForce RTX serisi ya da AMD Radeon 5000 serisi güncel ekran kartlarını tercih edebilirsiniz. Günlük işlemlerde ise grafik arabirimi ya da AMD APU işlemcilerini kullanabilirsiniz.



DEPOLAMA

Depolama alanı da son yıllarda sürekli gelişen bilgisayar birimleri arasında yer aldı. Masaüstü ya da dizüstü fark etmeksizin yeni çıkan bilgisayar modellerinin çoğunda SSD adı verilen katı hal diskleri kullanılıyor. Hız ve verimlilik bakımından HDD modellerine göre büyük bir üstünlük sağlayan SSD'ler, 120 GB kapasiteden başlayarak 1 TB düzeyine kadar ulaşıyor. Ayrıca M.2 desteği sunan SSD modelleri, uyumlu anakartlar ile kullanıldığında saniyede 3000 MB'a varan veri okuma hızları sunuyor. Daha düşük bütçeli bir sistem için 500 GB ya da 1 TB kapasiteli HDD ürünlerini tercih edebilirsiniz.



AĞIRLIK

Taşınabilirlik açısından en iyi dizüstü bilgisayar modelleri genellikle 1.5 kg altında olanlardır. Özellikle üniversite öğrencileri ve sık sık sunum yapanlar daha küçük ve hafif modelleri tercih etmektedir.



ENERJİ TÜKETİMİ

Laptopların batarya ömürleri, uygun şekilde şarj edilmedikleri zaman kısalır ve bir süre sonra yeterli olmamaya başlar. Bu yüzden laptopların batarya ile ne kadar kullanım süresi sunduğuna ve şarj süresine mutlaka bakılmalıdır.