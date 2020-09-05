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Haberler Cumartesi Moda yeşilleniyor

Moda yeşilleniyor

Moda yeşilleniyor
Giriş Tarihi: 5.9.2020

Yeşil renk, tüm tonlarıyla birlikte kış koleksiyonlarında yerini aldı! 2021 yılında yeni ve trend renklerden biri olacak. Bluzlar, etekler elbiseler yeşile boyanıyor. Özellikle Elbiselerde öne çıkan yeşil ve tonları sokakları kasıp kavuracak gibi duruyor. Tüm markaların koleksiyonları can alıcı yeşillerle donanmış görünüyor. Kış aylarında doğada azalan yeşil rengin yokluğunu giyisilerle gidereceğiz gibi görünüyor. Yeşil rengin her tonunu bu kış fazlasıyla göreceğiz. Siz de en sevdiğiniz yeşil renkte birkaç parça edinin, kışa enerji katın.

Fulya TANYOL

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