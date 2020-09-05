“Sanat pandemide kesintiye uğramasın”

Pandemide en büyük mağduriyeti sanatçıların yaşadığını söyleyen dünyaca ünlü İzmirli piyanist Burçin Büke, büyükşehir belediyelerinin, kültür sanat politikalarını hayata geçirmeleri ve etkinliklere daha kapsamlı yer vermeleri gerektiğini söyledi. Korona virüsü salgınında normalleşmeyle birlikte tüm meslek gruplarının çalışmalarına başladığını, devletin sanat kurumlarının da yıllık programlarını açık ve kapalı alanlarda mesafe, maske ve hijyen koşullarını gözeterek hayata geçirdiğini söyleyen Büke, "Ancak özel tiyatrolar, müzisyenler, görsel sanatlar alanında üreten sanatçılar eserlerini sergileyecek ortam bulamıyor" dedi.

FESTİVALLER ERTELENMESİN

Birçok sanatçının evde oturduğunu söyleyen piyanist Burçin Büke, "Belediyeler kültür sanata ayırdıkları yıllık bütçeyle ne yapıyor? Her sene düzenlenen festivallerin iptal edildiğini, oyunlara, konserlere, sergi açılışlarına yeterince yer verilmediğini görüyoruz. Okullar, kreşler bile açılıyor. Belediyelerin virüse karşı tedbirlerini alarak solanlarını, açık mekanlarını, sokak sanatlarını, düzenledikleri ya da sponsoru oldukları festivalleri faaliyete geçirmesi lazım. Kültür sanat projeleri güme gidiyor" dedi.

HALKLA BULUŞMA

Birçok sanatçının salgında sosyal medyadan canlı konser ve performanslarla hayranlarına ulaşmaya çalıştığını hatırlatan Burçin Büke, "Belediyeler de sokağa çıkma yasaklarında sosyal medyayı aynı şekilde kullanabilirdi. İnternetten birçok canlı performansı sanatseverlerle buluşturabilirlerdi. Eğer düzgün bir kültür sanat politikanız varsa, halkın sanatla buluşması için her türlü imkanı zorlamayı deneyeceksiniz. Hizmet sadece yollara beton dökmek değildir" ifadelerini kullandı.

3'TE BİR KAPASİTE

Belediyelerin sanatçılara destek olması gerektiğini belirten Büke, "Kapasitenin 3'te biri kadar izleyici alınan salonların kiralarında da aynı oranda indirim yapılmalı. Dışarıdan bir pop sanatçısını getirmek uğruna fahiş fiyatlar ödeniyor. Oysa o kentin desteğe ihtiyacı olan bir sürü sanatçısı var. Restoranlar, kafeler, sahiller, toplu ulaşım araçları, plajlar, oteller tıklım tıklım doluyken bile festivalleri ertelemek, salonları kapalı tutmak çözüm değil" dedi.

Bülent GÜRLÜK