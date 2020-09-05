Sohbet ve lezzet esliginde keyif

Geriye ne kaldı? Hayatı; saraylar/ yıkıntılar, zengin sofralar/açlık, ünlü insanlar/salaş mekanlar arasında geçmiş bir garip neyzen. Geriye kalan uçsuz bucaksız, yere göğe sığmayan, ölümsüz bir 'HİÇ'... Bugün köşeye Neyzen Tevfik'in dizeleri ile başlayalım dedik... Ne güzel söylemiş üstat: "Bu yüzden hayattan tat almaya bak. Çünkü yaşasan da bitecek yaşamasan da"

MİSTİK BİR ORTAM

Lezzet durağımız bugün Bayraklı'da sohbet, lezzet, keyfin ve huzurun adresi Keyf-i Neyzen'de. Emekçi üç ortağın bugüne kadarki tecrübelerini bir araya getirerek açtıkları bir mekan. Sevdikleri, ruhunu verdikleri işlerinde misafirlerine kalite ve lezzeti bir arada yaşatmak için yola çıkmışlar. Amaçları sektöre farklı bir bakış açısı getirerek İzmir'in kalite ve lezzet adresi olmak. Hem keyifli güzel bir ortamda müziğinizi dinleyip, hem de çok özel mezelerini, en özel lezzetlerini tadıp dostlarınızla keyifli bir akşam geçirmek istiyorsanız adresiniz Keyf-i Neyzen... Günlük mezeleri, içinizi ısıtacak sıcak ortamı ve eşsiz lezzetleri ile keyfiniz yerinde olacak. Mekânın dekorasyonunda özenerek mistik bir hava yaratılmış.

DENİZ KENARI DEĞİL AMA...

Keyf-i Neyzen Ocakbaşı, deniz kenarında bir yer değil. Buraya ailenizle dostlarınızla keyifli, lezzetli bir akşam geçirmek için geleceksiniz. Buranın en önemli özelliği özgün lezzetleri. Müzik kültürünü, eti, mezeyi ve muhabbeti seven herkesin keyifle gidebileceği bir mekan olan Keyf-i Neyzen'in en önemli amacı misafirlerini mutlu göndermek. Keyf-i Neyzen kısa sürede lezzet tutkunlarının adresi olmuş. Sırrını sorduğumda lezzet ve kaliteden ödün vermeden, iyi bir mutfak, kaliteli bir servis ve hizmet ile müşteriyi memnun etmek olduğunu söyledi. Bayraklı Ontan Rezidans'ın altında bulunan mekan 140 kişilik kapasiteli. Ortaklarından Aydın Turhal bu sektörün bütün kademelerinde çalışmış, işine ruhunu sevgisini veren biri. Şimdi bu tecrübelerini kendi mekânında değerlendirmeye başlamış, mütevazi saygın bir insan... Öncelikle şunu belirtmek isterim, mezeler, ara sıcaklar ve sıcaklar mekâna özgü. Bütün ürünler yöresinden alınıyor. Mekanın spesiyali Neyzen mezenin içinde Girit kabağı, süzme yoğurt, kavrulmuş fındık ve ceviz bulunuyor. Harika bir lezzet. Sikordalya, patatesi püre haline getirdikten sonra az sirke ve sarımsakla harmanlanarak ortaya çıkmış farklı bir lezzet. Gendume, favanın fasulyeli hali, Yela, közlenmiş patlıcan, beyaz peynirle harmanlandıktan sonra ortaya çıkan güzel bir lezzet. Arasıcaklar; Güveçte, tereyağında yaprak ciğer, tereyağında kuzu incik, güveçte tereyağında dil, yine tereyağında güveçte işkembe, Neyzen kavurma da mekanın spesiyallerinden, ustanın kendi özel aromalı sosu ile yapılıyor. Ana yemekte; Yine mekânın özel spesiyallerinden Neyzen şiş, kuzu etinden ustanın özel sosu ile yapılıyor. Şaşlık, dana antrikot ince şekilde doğranarak şişte soğanla birlikte pişirilerek servis ediliyor.

KEBAPTA FARKLI SUNUM

Adana Kebap; kebap benim uzmanlık alanımdır. Kebap restoranında yöneticilik yapmış birisi olarak bu işin püf noktalarını, lezzetini iyi bilirim. Mekân kebaba özel bir sunum getirmiş farklı olmuş. Kebap altında patlıcan ezme, üzerine ince özel yağlı lavaş serilerek servis ediliyor. Lezzetini, kıvamını beğendim. Kuzu pirzola, dana bonfileden yapılan lokum, antrikottan yapılan biftek ve kasap köfte ana yemekteki seçenekleriniz. Tatlı olarak, fırında helva, ekmek kadayıfı, dondurmalı cezerye ve dondurmalı meyve şöleni ise mekana özel tatlı şekillerinden. Önümüzdeki süreçte Keyf-i Neyzen ortakları İzmir'in en önemli lezzet adresi olmak, markalaşmak, kurumsallaşmak ve şubeleşme yolunda ilerlemek istiyor. İzmir'in önemli noktalarında yeni şubeler açmayı düşünüyorlar.



SON SÖZ; Her sektörde olduğu gibi hizmet sektöründe de fark ortaya koyduğunuzda kısa sürede fark ediliyorsunuz. Lezzet tutkunlarının, dost muhabbeti sevenlerin, kaliteli müzik dinlemek isteyenlerin adresi oluyorsunuz. Keyf-i Neyzen'in bu kalite ve işletmecilik anlayışı, hedef kitlelere doğru anlatılırsa, uzun yıllar İzmir'in lezzet adresi olur.