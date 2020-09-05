Sportmen annelerin dönemi başlıyor

KADINLARIN hayatında birçok farklı dönem var. Ergenlik çağında vücudun değişmesiyle başlayan ilk dönemde vücudunuza uygun egzersiz sütyenini bulmak zorlaşabiliyor. İkinci önemli dönem ise hamilelik ve annelik... Kadın bedeninin gücünü ve direncini kanıtlayan hamilelik döneminde vücutta birçok değişimler ve rahatsızlıklar olabiliyor. Yeni bir insan üretme yetisine sahip olan kadın vücudu adeta bir tapınak! İşte tam da bu yüzden Nike, birçok kadının hayatında önemli olan hamilelik ve yeni annelik dönemi için bir spor giyim koleksiyonu tasarladı.