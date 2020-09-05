Virüsten korurken okul fobisi yaratmayın

Korona virüs sürecinde ebeveyn olmanın sorumlulukları diğer zamanlara göre biraz daha zor. Çünkü bu dönemde ailelerde oluşan korona stresi çocuğun geleceğini ve başarısını etkiliyor. Peki, aileler hastalık stresi yaşarken çocukların başarısını nasıl düşünecek? Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cumhur Taş, korona virüs sürecinin çocuklara etkisi üzerinde durarak, başlaması planlanan yüz yüze eğitim dönemi öncesi ailelere önemli tavsiyelerde bulundu.

BİLGİLENDİRME

Çocukların okula başlama sürecinde ailelere büyük sorumluluk düştüğünü belirten Doç. Dr. Taş, "Aileler virüs ile ilgili çocuklara bilgilendirici açıklama yapmazlarsa çocuk sadece kendi gözlem ve algısıyla kendini korku imparatorluğunun içinde bulabilir. Virüsün her yerden her şekilde bulaşabileceğine dair gerçek dışı fikirlere kapılabilir. Bu durumda da okula yönelik fobi geliştirmeleri çok normal ve beklenen bir durum. Korona virüs ile ilgili çocuklara yönelik bilgilendirme hikayeleri ve kitapçıkları var. Kitapçılardan satın alabiliyorsunuz. Online yayınlar var. Sadece hikaye okuyarak bir virüse çocuğu alıştırmak mümkün" dedi.

BİLİNÇ AŞILAMA

Eğitici içeriklerin çocuklardaki fobiyi azaltacağına dikkat çeken Doç.Dr. Taş, "Beynimiz bilmediği şeylerden korkar. Bilgi düzeyi arttıkça bu korku azalır. Çocuklar da korona virüs ile nasıl yaşanacağını öğrenip okul fobisinin üstesinden gelebilirler. Aileler çocuğun günlük hayatında alacağı önlemlerin önemini aktarmalılar. Sosyal mesafeyi korumak ve maske takmanın günlük hayatımızın bir parçası olduğu bilinci çocuklarda oluşturulmalı" şeklinde konuştu.

NİDA ALADAĞ