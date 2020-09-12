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Haberler Cumartesi 2020’ya kâkül damgası

2020’ya kâkül damgası

2020’ya kâkül damgası
Giriş Tarihi: 12.9.2020

KAHKÜL yıllardır modası geçmeyen ve herkesin hayatında en az bir kere denemesi gereken bir saç kesimi. Kâhkül saç kesimine dair çok fazla ön yargı olsa da doğru saç stilini bulduktan sonra kötü görünme gibi bir ihtimaliniz olmayacaktır. Bohem görünüm için ihtiyacınız olan tek şey sezonun yükselen trendi kâküller gibi görünüyor. Yüz şekliniz nedeniyle çekinceleriniz varsa, onları bir kenara bırakmanın vakti geldi.

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