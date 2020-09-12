Çocuklar için sanat eskisinden daha önemli

Ebeveynler olarak hem endişeli hem de kafası karışık bir dönemden geçiyoruz. Çocuğu okula göndermeli mi? Onu nasıl koruyacağım? Okula gitmezse hayatına olumlu olumsuz nasıl etki edecek? soruları kafalarda dönerken bir yandan da evde sosyalleşemeyen çocuklarımızın telefon ve tabletlere bağımlı hale geldiğini görmek oldukça canımızı sıkıyor. Online eğitimler yeterli performansı sağlayamıyor. İletişim kanalları kısıtlı çocuklarımız kaygı bozukluğu depresyon gibi hastalıkların pençesinde kıvranıyor. Bir yanda virüs diğer yanda bozuk psikolojili çocuklar... Anne babalar ise çaresizliğin pençesinde. Ben iki çocuk annesi bir birey olarak çocuklarıma yeni normal yaşamın şartlarına uygun koşullar çerçevesinde sanat eğitimi aldırıyorum. Büyük kızım pandemi döneminde bale eğitimine online devam etti. Şimdi ise baleye piyano da ekledik. Küçük kızım ise modern dansa meraklı. Dün uzun aradan sonra yüz yüze ilk derslerine girdiler ve çok mutlu oldular. Hareket, sosyalleşme ve iletişim... İnsan için en az yeme içme kadar önemli. Dansın Prensi lakaplı eğitmen Berkehan Dural ile pandemi döneminde çocuklarda sanat eğitiminin önemini konuştuk.



TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

● Pandemi döneminde aileler ne yapmalı? Okul bile zorken sanat eğitimi aldırmalı mı? Pandemi döneminin en büyük dezavantajı çocukların maalesef tablet gibi bilgisayar gibi teknolojik aletlere bağımlı hale gelmesi. Pandemiden önce de hepimiz bundan şikayetçiydik. Özellikle bu dönemde çocukların yapabileceği pek bir şey yok. Okula gidemiyorlar, arkadaşlarıyla görüşemiyorlar mecburen ekran başına geçip kendilerini bir şekilde oyalamaya çalışıyorlar. Bu şartlarda büyüyen bir çocuğun eskisinden daha çok sanat eğitimine ihtiyacı var. İster online ister birebir ya da seyreltilmiş sınıflarda mutlaka çocukların bir uğraşı edinmesi şart.





YARATICILIĞI ARTAR

● Ne avantajlar sağlıyor? Her sanat eğitiminin farklı bir avantajı var. Örneğin bir yaratıcı drama eğitimi alıyorsa yaratıcılığı artıyor, evdeki malzemelerden kendine oyun kurmayı öğreniyor. Tiyatro eğitimi alıyorsa hem okumayı geliştiriyor hem de skeçlere çalışıp kendi kostüm tasarımlarını yapıyor ve hayal dünyasını geliştiriyor. Dans ve bale ise hem matematiksel hem görsel hem fizyolojik anlamda gelişiyor. Çünkü vücudu çalışıyor. Müzik eğitimi alan çocuk hiçbir şey yapamasa piyanonun tuşlarına basarak ses çıkartmaya çalışmakla kendini oyalayabilir. Sanat eğitimi almayan çocuklar bu dönemden psikolojik olarak daha fazla etkilenecek. En masumane etkisi kaygı bozukluğu ki daha ileri aşamalarda sorun yaşayan çocuklar tanıyorum. İntihara kadar giden sorunlar.



TAKLİT EDERLER

● Peki çocukları okula gönderirken ebeveyn olarak onları nasıl bilgilendirmeliyiz? Ben hem psikoloji eğitimi almış biri, hem bir eğitmen ve hem de bir baba olarak söyleyebileceğim ilk şey, çocuklar görerek öğrenir. Sizi taklit eder. Bu yüzden siz hijyen kurallarına dikkat eden bir ebeveynseniz çocuğunuza hiçbir şey söylemenize bile gerek yok. Sadece bilgilendirme yapmanız yeterli. Biz zaten tüm tedbirleri alıyoruz. Sınıf mevcudumuz sosyal mesafe kurallarına uygun. Ayrıca çocukları eve kapatmak onun normal yaşama adapte olmasını da engelleyecek ve yeni normalde nasıl hareket etmesi gerektiğini öğrenemeyecektir. Bu yüzden çok fazla eve kapatmak da doğru değil. Çünkü bu hastalık çok kısa sürede geçecek bir şey değil. Bu yüzden çocukların yeni yaşam şartlarında nasıl hareket edeceğini, maskeyi nasıl takacağını, insanlarla arasına nasıl mesafe koyacağını öğrenerek hayatlarına devam etmesi gerekiyor.



DİSİPLİN YOK OLDU

● Pandemi döneminde çocuklarda gördüğün değişimler neler oldu? Pandemi çocuklarda bir tembellik ve rahatlık oluşturdu. Disiplinden uzaklaştılar. Dersler nasılsa online diye önemsemediler. Aynı rahatlık ailelerde de yaşandı. Biz her gün aileleri arayıp dersleri hatırlattık. Normalde nasılsa online eğitimde de disiplini sağlamaya çalıştık. Ayrıca çocukların korku ve kaygılarının arttığını gözlemledik. Kendine zarar veren çocuklar oldu. Bu yüzden ısrarla çocuklarınızı boş bırakmayın diye aileleri uyarıyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz.

Burcu ILGIN