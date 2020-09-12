Gömlek elbiseler sonbaharın da gözdesi

İlkbahar ve yaz aylarının kurtarıcı stili olan gömlek elbiselere yeni sezonda 'elveda' demek durumunda değilsiniz. Bu favori yaz parçasını soğuk havalara da taşıyabilirsiniz. Yanları açık kolsuz kalın bir triko ile hava durumuna uygun şık bir görüntü yaratabilirsiniz. Binici çizmeleri ile harika görünecek olan gömlek elbiseler sezonun en yeni trendleri arasında. Podyumlardan sokak modasına yansıyan gömlek elbiseler, bu sezon her yerde karşımıza çıkacak.
Fulya TANYOL
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