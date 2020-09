Macera dolu bir hafta sonu

KAYA TIRMANIŞI/ İZMİR

Buca'da yer alan Kaynaklar Köyü'ne çok yakın bir noktada bulunan Kaynaklar'da 200'den fazla tırmanış rotasından istediğinizi deneyimleyebilirsiniz. Bölge şehir merkezine yakın olması, kamp yapılabilmesi ve her yıl sporcular için düzenlenen Kaynaklar Kaya Tırmanış Şenliği ile sıklıkla tercih edilen rotalardan biridir.



MAĞARACILIK/ İZMİR

KEŞFEDİLEN noktanın zorluk derecesine göre ekstrem sporlar arasında da değerlendirilen mağaracılık sporuyla ilgileniyorsanız, İzmir'de keşfedebileceğiniz 50'nin üzerinde mağara sizi bekliyor. İzmir'de kayda geçirilmiş ve araştırması tamamlanmış bu mağaralar, Ödemiş, Urla, Buca, Torbalı, Foça, Selçuk, Aliağa, Dikili, Karaburun, Kemalpaşa, Tire ve Bornova ilçelerinde yoğunlaşıyor. Özellikle Kemalpaşa, Torbalı ve Buca, mağara sayısı bakımından öne çıkıyor.



YAMAÇ PARAŞÜTÜ / ÖLÜDENİZ

YAMAÇ paraşütü denince akla ilk gelen yerdir Fethiye'ye bağlı Ölüdeniz Babadağ. Hele bir de hava şartları uygunsa Babadağ'ın tepe noktası olan 2000 metreden atlamanın verdiği heyecan paha biçilemez. Ölüdeniz dışında İzmir'in Ödemiş Beldesi ile Bozdağ arasındaki A Tepesi mevkiindeki Ovacık Köyü'nde yamaç paraşütü yapabilirsiniz. Kalkış pisti, Bozdağ Ovacık Jandarma Karakolu'nun yanında yer alıyor. Tire'deki Güme Dağı'nda bulunan üç çıkış pisti, İzmir'de yamaç paraşütçülerinin tercih ettiği adreslerden bir diğeri.



TÜPLÜ DALIŞ / BODRUM

Akdeniz kıyıları ve Ege boyunca birçok dalış merkezi olup her biri de profesyonel hizmet sunmaktadır. Sualtı dünyasının güzelliklerini keşfetmek isteyenlere ilk olarak önereceğimiz yerlerden biri de Bodrum'dur. Tüplü dalış için İzmir'de de dalış için en uygun olan noktalar arasında Karaburun Yarımadası, Dikili, Foça gibi adresleri sayabiliriz.



SKYDİVE / SELÇUK

Ayaklarınızın altında muhteşem bir manzara ve adrenalin hat safhada. İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Efes'teki havaalanı atlayış merkezi Dropzone, bölgenin iklimsel özellikleri açısından yılın her ayı atlayış yapabilmeye imkan sağlamasından dolayı yıl boyunca açık olup hizmet veriyor. Olumlu hava koşullarının yanında Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi, Şirince, Artemis Tapınağı, Kuşadası, Yedi Uyurlar gibi birçok turistik bölgeye olan yakınlığı da burayı bir cazibe merkezi haline getiriyor. SkydiveEfes Thk Efes Dropzone paraşüt okulu, başlangıç eğitimlerinin yanı sıra hedef, stil, formation skydiving, canopy formation, skysurf, freestyle, wingsuit gibi birçok branşta eğitim de veriyor.



RAFTİNG/ DALAMAN

TÜRKİYE'NİN en iyi rafting rotası sayılan Dalaman sınırları içerisindeki Dalaman Çayı, rafting parkuru Narlı mevkisinden başlayıp Akköprü mevkisinde son buluyor. Yaklaşık 1 saat süren ve araçlarla yapılan yolculuğun ardından Akköprü barajını geçen raftingciler bir süre yürüdükten sonra start noktasına geliyorlar. 6 ve 7 kişilik her botta bir rehber bulunuyor. Azgın sularda ilerleyen raftingciler rehberlerin yönlendirmeleriyle keyifli anlar yaşıyor. Daha önce birbirlerini hiç görmemiş adrenalin tutkunları deneyimli rehberlerin öncülüğünde takım ruhuyla bitişe ulaşıyor.



KİTEBOARD / GÖKOVA

Yeni yeni popülerlik kazanan uçurtmayla suda board yapmak anlamına gelen Kiteboard'u deneyebileceğiniz yerler arasında en çok tercih edilen destinasyon Gökova'dır. Adeta bir kiteboard cenneti olan Gökova dışında rüzgarın elverişli olduğu birçok yerde bu sporu denemeniz de mümkün.



RÜZGAR SÖRFÜ / ALAÇATI

WİNDSURFİNG yani rüzgar sörfü denince ilk akla gelen yerlerden biridir, Alaçatı. İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı, güzel doğasının ve keyifli atmosferinin yanında rüzgarıyla yelken sörfü için en ideal merkezler arasında. Her yıl adına festivallerin de düzenlendiği heyecan dolu bu spora merakı olanlar için de bölgede işi uzmanlarından öğrenebileceğiniz okullar da mevcuttur.

