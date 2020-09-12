Siber suç ve zorbalıgın hedefi olmayın

Teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşüm birçok avantajı sunuyor olmasına rağmen, bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Kişisel bilgilerin kötüye kullanımından kaynaklanan siber suçlar ve siber zorbalık ise bu risklerin başında geliyor. Dijital dünyada paylaşılan iş ve özel hayatımıza ait bilgiler hiç beklenmedik sorunlar ile karşı karşıya kalınmasına neden olabiliyor.



ADRES BİLGİLERİ

DİJİTAL dünyada en sık yapılan yanlışların başında adres paylaşımı geliyor. Bu durum, kimlik hırsızları ve art niyetli diğer kullanıcılar tarafından beklenmedik sorunlar ile karşı karşıya kalınmasına neden olmaktadır. Adres bilgileri çevrimiçi platformlarda, sosyal medya mecralarında paylaşılmamalı, kullanılan platformların Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na uygun hareket edip etmediklerine dikkat edilmelidir.



AİLEYE AİT BİLGİLER

AİLEYE özel bilgilerin paylaşılması sıkça yapılan hataların başında geliyor. Çevrimiçi alanlarda hiçbir aile ferdi ile ilgili özel bilgilerin paylaşılmaması ve yer bildirimleri yapılmaması güvenlik açısından önem taşımaktadır.



BANKA VE KREDİ KARTI BİLGİLERİ

T.C. kimlik numarası, kredi kartı ve banka hesap bilgileri kişiye özel bilgilerdir. Bu bilgilerin fiziksel veya dijital mecralarda herhangi başka biri ile paylaşılmaması önem arz etmektedir. Öte yandan kullanıcıların online bankacılık ve diğer işlemlerini de yalnızca kendi cihazları üzerinden yapması güvenlik açısından önemlidir.



TATİL PLANLARI

TATİL planları da dijital alanda paylaşılmaması gereken bilgiler arasında yer alıyor. Güvenlik açısından tatil yapan kişilerin sürekli olarak yer bildirimi ve fotoğraf paylaşımı yapması, ev ya da ofis hırsızlığı gibi tehlikeleri beraberinde getirmektedir.



MEVCUT SİFRELER

SIKÇA kullanılan bazı dijital platformlar kişisel bilgileri ve verileri depolamaktadır. Bu platformlara yönelik şifreler oluştururken dikkatli olunmalıdır. Kullanıcıların basit şifreler yerine büyük harf, sayı ve işaretler kullanarak karışık şifreler oluşturmasında fayda vardır. Öte yandan bu platformlara giriş yapılan cihazlarda şifrelerin kaydedilmemesinin sağlanması da güvenlik açısından oldukça önemlidir.