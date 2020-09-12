Yılan deseninin yükselişi

Bu sezon gerçekleşen dünyaca ünlü markaların defilelerinde çantadan, ayakkabıya, elbiseden aksesuara kadar yılan desenlerinin öne çıktığını görüyoruz. Diğer bir deyişle uzun bir süre daha sokak modası hayvan desenlerinin hakimiyetinde diyebiliriz. 2020'nin öne çıkan desen trendleri arasında yer alan yılan derisi desenleri tıpkı leopar gibi oldukça iddialı. Günlük stile yılan desenlerini dahil etmek ustalık isteyen bir iş, kabul etmek lazım. Ancak bu tarz iddialı desenleri kullanırken sadeliği tercih ederseniz dengeyi kurabilirsiniz.