HANGI EVE HANGI KOMBI?

KOMBİ seçiminde üç önemli kriter bulunuyor. Evin metrekaresi, bulunduğu yön ve bulunduğu kat. Ama evi kombinin değil radyatörlerin ısıttığı gerçeği göz önünde bulundurulmalı. Onun için düzgün radyatörler seçilmeli ki, kombiden alınan ısıl değerle radyatör ısıtılabilsin. 80-90 metrekare alana 17 bin kilokalorilik kombiler, 90-150 metrekarelik alana 20 bin kilokalorilik kombiler, 150 metrekare ve üzeri yerler için ise 24 bin kilokalori arası kombiler uygun görülüyor.



YALITIMA DIKKAT EDIN

YALITIMIN iyi olup olmadığı da kombi seçiminde önemli. Öncelikle alacağınız kombinin yeterli teknik servis hizmeti ve yedek parçaların bulunabilir olmasına dikkat edin. Kombinin sessiz çalışması da önemli bir nokta. Kombi kullanan tanıdıklarınızın şikayet ve övgülerine dikkat edin. Firmaların verdiği garanti ve sigortalarını inceleyin. TSE, CE ve ISO 9002 sertifikasının olmasını önemseyin. Kombinin dışına değil, dış kapağı açtırıp içine bakın. Yakıtta en cimri olanı seçin. Cihazın tipine ve ısıl kapasitesine mutlaka dairenizi inceleterek karar verin. Mühendislik çalışması yaptırmadan cihaz almayın.



KOMBI SÖZLÜGÜ

BACALI KOMBİ: Bacalı kombiler; yanma esnasında gerekli oksijeni ortamdan alırlar ve yanma sonunda oluşan atık gazları, uygun bir baca vasıtasıyla dışarıya atarlar. Burada bacaların standartlara uygun olarak yapılması ve sızdırmaz olması çok önemlidir. HERMETİK KOMBİ: Hermetik kombilerde yanma için gerekli olan hava bir fan kiti ile dış atmosferden alınıp yanma sonucunda oluşan atık gaz aynı sistemle atmosfere atılmaktadır. Yanma sırasında ortam havası kullanılmadığından ortamı havalandırmaya gerek yoktur. YOĞUŞMALI KOMBİ: Turbo eşanjör sistemi ile atıkgaz sıcaklığı düşürülerek yanma sonucu oluşan su buharının enerjisi sisteme geri kazandırılır. Normal kombilerden alınan verim yüzde 80-90 arası iken, yoğuşmalı kombilerde yüzde 105 ile 109 arasıdır.



Bunları atlamayın!

● Kullandığınız kadar yakar, yaktığınız kadar ödersiniz.

● Sıcak su için ayrı bir ekipmana ihtiyaç yoktur.

● Sessiz çalışır, az yer kaplar ve kolay taşınırlar.

● Kombide alev sönmesine, gaz kaçaklarına, aşırı sıcaklık ve soğukluğa, baca tepmesine ve baca çekmemesine karşı TSE'nin koymuş olduğu her türlü önlem ve tertibat alınmıştır.

● Kombiler otomatik kumanda panelinden gündüz ve gece sıcaklıkları ayarlanarak 24 saat sürekli açık tutulabilir.

● Kombiyi kısa sürelerde açıp kapatmak ve bu işlemi defalarca tekrarlamak; hem daha fazla yakıt tüketimine, hem de cihazın ömrünün azalmasına neden olabilir.

Bunun yerine kombiyi; kısık ayarda sürekli çalıştırmak, daha az yakıt tüketimi sağlayacaktır.

● Tesisatınıza suyun ilk verildiği haftalarda, sistemde kalan hava sirkülasyon esnasında kombiniz üzerinden otomatik olarak tahliye edileceğinden, ilk kullanımlarda sistem basıncının bir veya birkaç kez düşmesi normaldir. Ancak ortaya çıkan basınç kaybını engellemek için tesisatınıza sık olarak su verilmesi radyatörlerinizde korozyona da neden olabilir. Bu nedenle tesisata su ilavesinin mümkün olduğunca az ve kontrollü yapılması gerekir. Aksi halde genellikle radyatör ve kombi bağlantı noktalarında veya takip edilemeyen sıva altı noktalarda, malzeme kalitesinin de düşüklüğü nedeniyle meydana gelecek korozyon kombinizin de ömrünü kısaltacaktır.