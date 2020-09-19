Mary Jane ile geçmişe yolculuk

Bantlı ayakka-bı modellerinin hayatımıza bu kadar girme-sinin sebebidir Mary Jane'ler... Uzunca bir zamandır retro moda-sı etkisi altındayız. Ancak bu ayakkabılara dolabınızda yer açmak için retro modası-nı seviyor olmanız gerekmez. Çünkü her ne kadar doğuşu o zamanlara dayansa dahi tasarımlar olduk-ça modern. Kadınların ayak bileğini bu kadar zarif gösteren bir ayakkabı mode-li daha yok diyor bu işin moda uzmanları... Ki haksız da sayılmaz-lar. İncecik bantlarıy-la bilekleri çevreleyen Mary Jane'lerin kadın-lar tarafından da bir arzu nesnesi haline gelmesinin sebebi de bu aslında.