Rotanızı huzura çevirin

TRİLYE

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı küçük sahil kasabası Trilye'ye ziyaret için sonbahar doğru mevsim. Zeytinyağlılar, balık ve deniz sesi... Tüm bunlara şahit olduktan sonra buraya tekrar gelmek isteyeceğinize eminiz. Köy havası ve tarih kokusu sizi bu kasabaya hayran bırakacak, bir de yemekleri. Trilye'nin dünyaca ünlü zeytininden almadan buradan dönmeyin diyor, paskalya çöreği ve cevizli lokumunun şanını da eklemeden geçmiyoruz



AMASRA

Amasra, tarih, doğa ve sükûnetin müthiş bir birleşimi. Yarımada üzerine kurulmuş olan Bartın'a bağlı bu küçük ve şirin balıkçı kasabası, sonbahar tatili için kaçırılmaz bir fırsat. "Yemeden dönmeyin" listemizin tepesinde üç madde var; 36 çeşit malzemeden yapılan Amasra Salatası, deniz salyangozu ve yol kenarlarındaki tezgâhlardan alabileceğiniz dağ çileği. Tabii o salata tek başına yenmez, yanında mutlaka birbirinden taze ve leziz balığınızı da yemeyi unutmayın Amasra'da.



İĞNEADA

Temiz hava, deniz ve güneşin birleşiminin en güzel örneklerinden biri olan İğneada yazın da kışın da pek çok turisti ağırlıyor. Longoz Ormanları'nın içinde kalan bölge, dalgalı deniziyle meşhur. Sonbaharda rüzgâr, deniz manzarası ve ormanın tadını çıkarmak için çadırınızı almadan buraya gitmeyin diyoruz.



AKYAKA

Burada tatilin tadını alanlar, özellikle yaz ayları dışında gelmeyi tercih ediyor. Yazın hafta sonları feci kalabalıklarla karşılaşabileceğiniz Akyaka, minik bir plaja sahip. Daha çok insanın keşfetmesi sonucu buranın gitgide bozulacağını düşünenlerin sayısı oldukça fazla. Orada geçirebileceğiniz en güzel aylar ise; eylül ve ekim. Ahşap cumbaları, sakin denizi ve temiz havasıyla hafızalarınızda yer edecek Akyaka'da birçok doğa sporu yapma imkânı da var.



DADAY

Kastamonu'nun sevimli ilçesi Daday'da balık tutma, bisiklet, kano, trekking gibi birçok doğa sporunu yapma imkânı bulunuyor. Ilgaz ve Küre Dağları arasında kalan ve gelincik tarlaları ile nam salmış bölgede, mantar toplama zamanı yapılan uzun doğa yürüyüşleri oldukça popüler. Temiz havaya doyacağınız Daday tam bir eski Anadolu kasabası. Burada yemeden dönerseniz üzüleceğiniz yemek ise etli ekmek.



BADEMLİ

Dikili'nin güneybatısında kalan Bademli, balık restoranları ve kahvehaneleriyle meşhur bir köy. Bu keyifli Ege köyünde, deniz ve güneşin tadını çıkarmanın yanı sıra mutlaka yapmanız gereken iki şey var; Aya Nikola Kilisesi'ni ziyaret etmek ve Kalem Adası'na gitmek. Bir de bazı otlar eklenerek yapılan bir çeşit konsantre şurup olan "koruk suyu", Bademli'ye giden herkesin mutlaka tadına bakması gereken özel bir lezzet.



KÖMÜR LİMANI

Saros Körfezi'ndeki Kömür Limanı aslında harika bir dalış noktası olarak tanınıyor. Zorlu ve sabır sınayıcı bir yoldan sonra köye ulaştığınızda huzur sizi karşılıyor olacak. Etrafta birçok çadır ve karavana rastlayabilirsiniz. Denizi soğuktur, sakın sonbaharda bir çılgınlık yapıp da girmeyi denemeyin. Sakin sakin kitap okuyup, yürüyüş filan yapın. Gelibolu-Çanakkale yolunda kalan gizli cennetimiz, tam yıldızları izlemelik ve hayallere dalmalık romantik bir sahil kasabası aynı zamanda.



Melih DEMİRTAŞ