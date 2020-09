Sanatı kediler anlatıyor

Sanatçılar ve akımlarla ilişkilendirilerek tasarlanan kedi illüstrasyonlarının yer aldığı "21 Kedide Sanat Tarihi", sanata ilgi duyan her yaştan okura hitap ediyor. Sanat akımlarının ortaya çıkış öykülerinin ve akımlara ilişkin önemli detayların sıralandığı kitaptaki anlatım, Antik Mısır'la başlıyor ve Genç Britanyalı sanatçılara kadar ulaşıyor.





RÖNESANS: İNCİ KÜPELİ KEDİ

Sanattan bilime, düşünceden edebiyata kadar hemen her alanda bir yükseliş dönemi olan Rönesans'ta sanatçı, Orta Çağ'ın kasvetli ve baskıcı anlayışından sıyrılmaya çalıştı. Perspektifi keşfetti, gerçeğe uygun resim anlayışını benimsedi. Johannes Vermeer ile Leonardo da Vinci gibi usta isimler bu dönemde yaşadı. İnci Küpeli Kız tablosu Hollandalı ressam Vermeer'in başyapıtı olarak kabul ediliyor.



BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİK: KAHLO KEDİ

Büyülü Gerçekçilik'in en iyi bilinen temsilcilerinden Frida Kahlo, var olduğunu hissettiği simgesel bir gerçekliği temsilen, çıplak gerçeklik ile fantastik unsurları buluştururdu. Mekânı büken, sembolleri kullanan sanatçılar kendilerini Sürrealist sanatçılardan ayrı konumlandırırken, çalışmalarda gerçeğe sadık olanla düşsel olan bir araya getirilirdi.



KEDİGİLLER TARİH CETVELİ

"21 Kedide Sanat Tarihi"nin finalinde ise akımlar ve sanatçıları minamalist bir şekilde özetleyen Kedigiller Tarih Cetveli adında bir tablo yer alıyor. Birçok medeniyette simgeleştirilen kedileri bu kitapta sanatın her haliyle görmek mümkün.