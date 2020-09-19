Zincire vurulmuş moda akımı

Zincirler, inciler, kristaller ve kolyeler... 2020-21 Sonbahar/ Kış sezonunda aksesuarlar kıyafetlerin önüne geçmek için atakta. Hazır giyim parçalarından ayrı olarak anılmak istemeyen tasarımlar, kıyafetlerden rol çalma peşinde. Son günlerin modası kalın zincir halkalar hırka, bluz, ayakkabı ve çantada. Bu modayı satın aldığınız kıyafetlerle takip edebileceğiniz gibi, kendiniz de yaratabilirsiniz. Özellikle podyumda birçok markada karşımıza çıkan zincir detayı kollarda boyunda veya elbisenin herhangi bir yerinde kullanılmakta. Aksesuarlardan sonra kıyafetlere şıçrayan zincir detayını bakalım ilk kimler kullanacak.

Fulya TANYOL