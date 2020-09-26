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Haberler Cumartesi Beyzbol şapkalarıyla şıklık

Beyzbol şapkalarıyla şıklık

Beyzbol şapkalarıyla şıklık
Giriş Tarihi: 26.9.2020

Geçen yaz sokaklarda kendine yer edinen beyzbol şapkaları hala popülerliğini koruyor. Beyzbol şapkaları artık sadece spor kombinlerde değil şık kombinlerde de kendine yer buluyor. Kış için özellikle siyah deriden yapılmış modelleri tercih edilen bu siperli şapkalarla yaratıcı bir kombin yapma şansınız var. Özellikle iddialı olmayı sevenlere önerimiz beyzbol şapkalarını şık parçalarla kombinlemesi. Transparan bir gece elbisesiyle bile kombinlenebilen bu şapkaları takarken ölçüyü ve renk uyumunu doğru yakalamak önemli. Eğer beyzbol şapkalarıyla nasıl kombinler yapacağınızı bilemiyorsanız sokakların şık bayanlarından ilham alabilirsiniz.

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